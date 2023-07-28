Link Live Streaming Juventus vs AC Milan di Uji Coba 2023: Tanpa Dusan Vlahovic, Bianconeri Mampu Berjaya?

LINK live streaming Juventus vs AC Milan di uji coba 2023 akan dibahas di sini. Pertandingan ini akan dimainkan di Dignity Health Sports Park, Los Angeles, Amerika Serikat, Jumat (28/7/2023) pukul 09.30 WIB.

I Bianconeri – julukan Juventus – bersiap melakoni laga pertamanya di pramusim 2023. Mereka gagal melakoni laga uji coba perdananya pada pekan lalu karena sang lawan, Barcelona, kehilangan banyak pemainnya akibat masalah gastroentritis.

Juventus juga bukannya tanpa masalah. Sang striker utama, Dusan Vlahovic, sedang menepi dan berlatih secara terpisah selama beberapa hari terakhir, sebagaimana laporan dari Tuttosport.

Selain masa depannya yang tidak menentu, Dusan Vlahovic juga dilaporkan masih berkutat dengan masalah pangkal paha. Sang striker asal Serbia pun diperkirakan bakal absen dalam laga ini.

Pelatih Massimiliano Allegri masih memiliki Arkadiusz Milik namun memilih Moise Kean untuk menggantikan Vlahovic sebagai starter di laga ini. Dia juga akan memberikan debut kepada rekrutan anyar, Timothy Weah.

Di sisi lain, AC Milan akan melakoni laga keduanya di pramusim. Sebelumnya, Rossoneri – julukan AC Milan – telah menghadapi Real Madrid pada pertandingan yang dimainkan hari Senin (24/7/2023) pagi WIB.