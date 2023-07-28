Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

7 Pemain Bintang Terbaik yang Memakai Nomor Punggung 7 di Barcelona, Nomor 1 Legenda Timnas Spanyol

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |21:00 WIB
7 Pemain Bintang Terbaik yang Memakai Nomor Punggung 7 di Barcelona, Nomor 1 Legenda Timnas Spanyol
Ousmane Dembele merupakan pemegang nomor punggung 7 terkini di Barcelona (Foto: Twitter/fcbarcelona)
A
A
A

SEBANYAK 7 pemain bintang terbaik yang memakai nomor punggung 7 di Barcelona menarik untuk diulas. Pasalnya, tidak banyak pemain bintang yang mau mengenakan nomor punggung 7 di Barcelona.

Jarangnya pemain untuk mengenakan nomor 7 di Barcelona adalah karena nomor ini termasuk yang paling diandalkan di samping nomor yang lainnya. Oleh sebab itu, tercatat, sejak Liga Spanyol menggunakan nomor skuad tetap pada musim 1995-1996, baru ada 11 pemain yang pernah mengenakan nomor punggung ini.

Barcelona

Beberapa di antaranya tampil dengan sangat apik dan membawa kesuksesan bagi tim, sebagian lagi justru tampil kurang memuaskan selama di Camp Nou.

Oleh sebab itu, berikut Okezone rangkum ranking 7 pemain bintang terbaik yang pernah memakai nomor punggung 7 di Barcelona.

7. Eidur Gudjohnsen

Eidur Gudjohnsen

Eidur Gudjohnsen hampir tidak pernah menjadi pemain reguler di skuad Barcelona tahun 2006-2009 yang sangat bertabur bintang. Namun meski begitu, selama sekitar tiga tahun membela Blaugrana - julukan Barcelona, Gudjohnsen mampu tampil dalam lebih dari 100 laga.

Hebatnya lagi, pemain asal Islandia itu kerap menjadi supersub Barcelona yang datang dari bangku cadangan. Dirinya juga ikut serta dalam membantu tim meraih treble di 2009.

6. Javier Saviola

Javier Saviola

Javier Saviola merupakan pemain berbakat asal Argentina yang bergabung dengan Barcelona di tahun 2001. Datang sebagai The Next Maradona, Saviola berhasil mencetak 60 gol dalam 144 penampilannya di Camp Nou. Sayangnya, kehadiran Messi lantas membuatnya tersisihkan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
