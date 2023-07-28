Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

5 Wonderkid Liverpool Ini Curi Perhatian Jurgen Klopp di Pramusim, Nomor 1 Bek Kanan Masa Depan

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |20:00 WIB
5 Wonderkid Liverpool Ini Curi Perhatian Jurgen Klopp di Pramusim, Nomor 1 Bek Kanan Masa Depan
Liverpool menurunkan banyak pemain muda selama pramusim (Foto: Twitter/lfc)
A
A
A

TERDAPAT lima wonderkid Liverpool yang curi perhatian Jurgen Klopp di pramusim. Sudah tradisi jika pramusim menjadi sarana bagi pesepakbola untuk menunjukan kemampuan mereka kepada manajer utama.

Ini menjadi kesempatan para pemain muda Liverpool untuk meroket ke tim utama. Dari banyaknya pemain muda dalam skuad The Reds – julukan Liverpool – hanya beberapa pemain saja yang sangat menonjol dan mencuri perhatian Jurgen Klopp.

Jurgen Klopp

Berikut 5 wonderkid Liverpool ini curi perhatian Jurgen Klopp di pramusim melansir Planet Football, Jumat (28/07/23):

5. Lewis Koumas

Lewis Koumas

Wonderkid Liverpool yang curi perhatian selanjutnya adalah Lewis Koumas. Putra dari mantan pemain internasional Wales Jason Koumas berhasil membukukan 12 gol dan lima assist di Premier League U-18 musim lalu.

Melihat penampilannya bukan tidak mungkin Lewis Koumas akan segera dipromosikan memperkuat tim utama Liverpool.

4. Ben Doak

Ben Doak

Ben Doak merupakan Timnas Skotlandia U-21 yang curi perhatian manager Liverpool. Pemain sayap berusia 17 tahun ini sudah sangat menarik sejak dirinya masih berseragam Celtic. Debutnya di Liga Premier pada Boxing Day tahun lalu juga sangat sukses.

“Dengan semua perjuangan kecil yang dia alami dengan kehilangan bola di sana-sini, tetapi keberanian, kecepatan, dan kekuatannya sangat keren untuk dilihat,” kata Klopp, berbicara di podcast resmi Liverpool.

Halaman:
1 2
      
