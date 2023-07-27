Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Gila Timnas Sri Lanka, Dibekukan FIFA tapi Masuk Pot 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |21:11 WIB
Timnas Sri Lanka masih dibekukan FIFA tapi bisa tampil di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: FIFA)
KISAH gila Timnas Sri Lanka, sempat dibekukan FIFA tapi kini masuk pot 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sri Lanka benar-benar beruntung karena belum lama ini terkena hukuman dari FIFA, tapi sekarang justru mujur bisa berada di pot 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Berada di pot 3 jelas menjadi hal yang baik, sebab setidaknya Sri Lanka berhasil menghindari tim-tim kuat yang berada di pot 3 tersebut. Seperti yang diketahui, penempatan pot sendiri berdasarkan ranking FIFA per Juli 2023.

Peringkat 1-26 Asia langsung lolos ke babak kedua dan khusus peringkat 19-26 dipastikan berada di pot 3. Delapan tim yang berada di pot 3 pun adalah Lebanon, Tajikistan, Thailand, Korea Utara, Filipina, Malaysia, Kuwait, dan Turkmenistan.

Sri Lanka sendiri merupakan peringkat terakhir di Asia, yakni posisi 46. Karena itu, ia pun harus melalui babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 202 Zona Asia dan dipastikan akan berjumpa Yaman di babak tersebut.

Menariknya, karena nantinya ada 10 tim yang lolos dari babak pertama, membuat harus ada satu tim yang ditempatkan di pot 3. Sementara 9 tim dari babak pertama tersebut menempati pot 4.

Timnas Sri Lanka

Beruntungnya, laga Yaman vs Sri Lanka dikocok terakhir saat drawing babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Kamis (27/7/2023). Jadi, mereka pun ditempatkan di pot 3.

Pemenang Yaman vs Sri Lanka pun akan lolos ke Grup H yang berisikan Uni Emirat Aran (pot 1), Bahrain (pot 2), dan pemenang Nepal vs Laos (pot 4). Memang belum pasti Sri Lanka menang atas Yaman, namun jika itu terjadi maka Sri Lanka amat beruntung berada di Grup H.

Halaman:
1 2
      
