Kenang Laga Timnas Indonesia vs Argentina, German Pezzella Akui Lemparan Pratama Arhan Berbahaya

JAKARTA - Pemain Tim Nasional (Timnas) Argentina, German Pezzella mengakui lemparan ke dalam penggawa Timnas Indonesia, Pratama Arhan berbahaya dan sempat mengancam gawang timnya. Menurut Pezzella pun, kemampuan Pratama Arhan itu sangat bisa dijadikan sebagai taktik untuk mencetak gol.

Pezzella berbagi pengalaman saat ikut bermain di laga Timnas Indonesia vs Argentina pada FIFA Matchday Juni 2023 lalu. Dalam pertandingan yang dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta tersebut, La Albiceleste –julukan Timnas Argentina– menang dengan skor 2-0.

Pezzella yang hadir dalam acara virtual call bersama sejumlah awak media Indonesia pun mengenang laga tersebut. Salah satu yang paling diingat adalah soal lemparan jauh bek sayap Timnas Indonesia, Pratama Arhan.

Pemain Real Betis itu mengatakan, lemparan fantastis Arhan sangatlah berbahaya. Pezzella menilai, lemparan Arhan bisa menjadi taktik spesial untuk ditiru oleh tim lainnya.

"Memang kalo kita lihat ulang (lemparan Pratama Arhan), itu lemparan berbahaya, karena terjatuh di tempat berbahaya, sulit sekali untuk dihalau," kata Pezzella kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Kamis (27/7/2023).

"Itu merupakan sesuatu yang bisa dilakukan (sebagai taktik)," sambungnya.