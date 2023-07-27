Pernah Difitnah, Shin Tae-yong Bakal Permalukan Pelatih Brunei Darussalam Mario Rivera Lagi?

Shin Tae-yong akan bertemu pelatih yang pernah memfitnahnya, Mario Rivera. (Foto: Instagram/@shintaetong7777)

PERNAH difitnah, Shin Tae-yong bakal mempermalukan pelatih Timnas Brunei Darussalam, Mario Rivera, lagi? Sekadar diketahui, Timnas Indonesia asuhan Shuin Tae-yong dipertemukan dengan Brunei di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Laga Timnas Indonesia vs Brunei digelar dua leg, tepatnya pada 12 dan 17 Oktober 2023. Tim yang unggul secara agregat akan lolos ke babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

(Timnas Indonesia saat menang 7-0 atas Brunei di Piala AFF 2022)

Sesuai hasil drawing yang dilangsungkan sore tadi, jika lolos ke babak kedua, Timnas Indonesia akan tergabung di Grup F. Di sana, skuad asuhan Shin Tae-yong akan ditantang Irak, Vietnam dan Filipina.

Namun, sebelum berpikir melawan Irak, Vietnam dan Filipina, ada baiknya Timnas Indonesia memikirkan caranya mengalahkan Brunei Darussalam. Sebab, apa pun bisa terjadi di sepakbola, termasuk melihat Timnas Indonesia disulitkan Brunei. Di laga nanti, Shin Tae-yong akan kembali berduel dengan pelatih Brunei Darussalam, Mario Rivera.

Sebelumnya, Shin Tae-yong dan Mario Rivera berduel di fase grup A Piala AFF 2022. Hasilnya, Timnas Indonesia menang 7-0 atas Brunei Darussalam!

Kelar pertandingan, Mario Rivera menyindir habis wasit, asisten wasit yang memimpin pertandingan dan Shin Tae-yong. Ia menilai Shin Tae-yong sudah bekerja sama dengan wasit dan asisten wasit yang kebetulan juga berasal dari Korea Selatan, sama seperti STY –sapaan akrab Shin Tae-yong.