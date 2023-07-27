Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Bek Legenda Argentina Ini Jadi Inspirasi German Pezzella Bermain sebagai Pemain Belakang

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |17:49 WIB
Bek Legenda Argentina Ini Jadi Inspirasi German Pezzella Bermain sebagai Pemain Belakang
Pemain Real Betis dan Timnas Argentina, German Pezzella. (Foto: Instagram/germanpezzella)
SEVILLA – Pemain Real Betis, German Pezzella menjadi salah satu sosok terpenting dalam keberhasilan Beticos finis enam besar dalam dua musim terakhir di Liga Spanyol. Bermain sebagai bek, Pezzella bisa dikatakan menjadi jenderal di lini pertahanan tim yang ia perkuat.

Tentu menarik apa yang membuat pemain akademi River Plate itu sampai memilih bermain sebagai seorang bek. Mengingat sejatinya bek kerap kali kurang mendapatkan apresiasi seperti selayaknya pemain depan.

Penyerang mendapatkan apresiasi lebih karena mencetak gol dan membantu tim menang. Bek pun berperan penting karena menjaga pertahanan tim agar tidak kebobolan, tapi keberhasilan para pemain bertahan itu kerap tak mendapatkan apresiasi yang sama besar.

Pezzella pun mengakui hal tersebut. Ia merasa sewaktu muda banyak pemain yang lebih menginginkan bermain sebagai penyerang ketimbang bertahan.

German Pezzella saat interviet di Real Betis X Footballicious

Akan tetapi, setelah melihat sosok Roberto Fabian Ayala yang merupakan bek legenda Timnas Argentina, Pezzella pun terinspirasi untuk menjadi bek. Bahkan Pezzella mengaku banyak mempelajari gaya bertahan dari permainan Ayala.

“Para pemain muda pasti ingin posisi yang ingin dilihat seperti penyerang, tapi bertahan tak kalah hebat. Berbicara pemain inspirasi, sosok itu adalah Roberto Fabian dari Timnas Argentina,” ujar Pezzella saat hadir di sesi wawancara bertemakan Real Betis x Footballicious, Kamis (27/7/023).

