Pernah Sapa Shin Tae-yong, Ji Da-bin Siap Tembus Skuad Inti Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023

PERNAH menyapa Shin Tae-yong, Ji Da-bin berhasrat menembus skuad inti Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Pesepakbola 17 tahun itu mengaku bakal berjuang keras demi unjuk gigi di ajang dua tahunan tersebut.

Ji Da-bin merupakan satu dari 34 pemain yang kini mengikuti seleksi pemain Timnas Indonesia U-17 di Jakarta. Pemain keturunan Korea Selatan-Indonesia ini dalam satu tahun terakhir memperkuat Timnas Indonesia U-16 dan U-17 asuhan Bima Sakti.

Ia pun tercatat sebagai personel saat Timnas Indonesia U-16 juara Piala AFF U-16 2022. Sayangnya, Ji Da-bin gagal menembus posisi pemain inti saat itu karena gagal bersaing dengan pemain lain.

“Target saya semoga saya bisa menjadi pemain inti di tim ini dan main maksimal di Piala Dunia (U-17) nanti,” kata Ji Da Bin kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Senayan, Kamis (27/7/2023).

Ia pun membeberkan perkembangan yang ada di skuad Timnas Indonesia U-17. Ji Da-bin mengakui persaingan saat ini cukup berat karena masing-masing pemain memiliki potensi.

“Kita latihan dari Senin sampai Sabtu. Di hari Sabtu, internal game dan latihannya juga cukup intensif. Saingannya, teman-teman semua berpotensi, jadi saingannya juga berat,” ujarnya.

Ji Da Bin mengakui intensitas latihan yang ditempa Bima Sakit lebih berat dibanding saat Piala AFF U-16 2022 lalu. Ia pun memaklumi karena Timnas Indonesia U-17 bakal turun di Piala Dunia U-17 2023 yang dilangsungkan di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember 2023.