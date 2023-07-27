Hasil Drawing Sepakbola Asian Games 2022: Timnas Indonesia Ditantang Korea Utara hingga Kirgizstan!

HASIL drawing sepakbola Asian Games 2022 sudah diketahui. Timnas Indonesia U-24 asuhan Indra Sjafri tergabung di Grup F bersama Korea Utara, Kirgizstan dan Taiwan.

Timnas Indonesia merupakan satu dari 23 negara kontestan Asian Games 2022. Di luar dugaan, Timnas Indonesia ditempatkan di pot 2 bersama Bangladesh, Arab Saudi, Suriah, Palestina, dan Bahrain.

(Timnas Indonesia U-22 saat juara sepakbola SEA Games 2023)

Sementara itu, pot 1 ditempati enam negara, yakni China, Vietnam, Uzbekistan, Jepang, Korea Selatan dan Korea Utara. Singkat kata, skuad Garuda tergabung di Grup F bersama Korea Utara, Kirgizstan dan Taiwan.

Cabang olahraga sepak bola di Asian Games 2022 akan dilangsungkan pada 19 September-7 Oktober 2023. Sebanyak delapan venue terpilih untuk menggelar rangkaian pertandingan cabor sepakbola putra di Hangzhou, China.

Sejauh ini, PSSI tidak membebankan target apa pun kepada Timnas Indonesia. Sebab, pemain yang diturunkan merupakan kombinasi dari personel U-20 dan U-23.

Hanya saja, Menpora bakal menetapkan target kepada Timnas Indonesia di Asian Games 2022. Karena itu, menarik menanti aksi Timnas Indonesia di Asian Games 2022.