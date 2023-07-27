Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Drawing Sepakbola Asian Games 2022: Timnas Indonesia Ditantang Korea Utara hingga Kirgizstan!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |15:47 WIB
Hasil Drawing Sepakbola Asian Games 2022: Timnas Indonesia Ditantang Korea Utara hingga Kirgizstan!
Indra Sjafri akan pimpin Timnas Indonesia di Asian Games 2022. (Foto: PSSI)
A
A
A

HASIL drawing sepakbola Asian Games 2022 sudah diketahui. Timnas Indonesia U-24 asuhan Indra Sjafri tergabung di Grup F bersama Korea Utara, Kirgizstan dan Taiwan.

Timnas Indonesia merupakan satu dari 23 negara kontestan Asian Games 2022. Di luar dugaan, Timnas Indonesia ditempatkan di pot 2 bersama Bangladesh, Arab Saudi, Suriah, Palestina, dan Bahrain.

Timnas Indonesia U-22

(Timnas Indonesia U-22 saat juara sepakbola SEA Games 2023)

Sementara itu, pot 1 ditempati enam negara, yakni China, Vietnam, Uzbekistan, Jepang, Korea Selatan dan Korea Utara. Singkat kata, skuad Garuda tergabung di Grup F bersama Korea Utara, Kirgizstan dan Taiwan.

Cabang olahraga sepak bola di Asian Games 2022 akan dilangsungkan pada 19 September-7 Oktober 2023. Sebanyak delapan venue terpilih untuk menggelar rangkaian pertandingan cabor sepakbola putra di Hangzhou, China.

Sejauh ini, PSSI tidak membebankan target apa pun kepada Timnas Indonesia. Sebab, pemain yang diturunkan merupakan kombinasi dari personel U-20 dan U-23.

Hanya saja, Menpora bakal menetapkan target kepada Timnas Indonesia di Asian Games 2022. Karena itu, menarik menanti aksi Timnas Indonesia di Asian Games 2022.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/51/2885046/timnas-indonesia-u-24-kekurangan-pemain-di-asian-games-2023-indra-sjafri-yang-penting-saya-dan-tim-akan-fokus-GMF8lBoNal.jpg
Timnas Indonesia U-24 Kekurangan Pemain di Asian Games 2023, Indra Sjafri: Yang Penting Saya dan Tim akan Fokus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/51/2885018/ramadhan-sananta-tak-dilepas-persis-solo-indra-sjafri-buka-suara-CxzDLYOLwd.jpg
Asian Games 2023: Ramadhan Sananta Tak Dilepas Persis Solo ke Timnas Indonesia U-24, Indra Sjafri Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/51/2884843/ramadhan-sananta-tak-dilepas-4-penyerang-ini-disebut-layak-bela-timnas-indonesia-u-24-di-asian-games-2022-pM1xoJdz7v.jpg
Ramadhan Sananta Tak Dilepas, 4 Penyerang Ini Disebut Layak Bela Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2022!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/51/2884816/breaking-news-afghanistan-dan-suriah-mundur-timnas-indonesia-u-24-hampir-pasti-lolos-ke-16-besar-asian-games-2022-RJTJ7woXJn.jpg
Breaking News: Afghanistan dan Suriah Mundur, Timnas Indonesia U-24 Hampir Pasti Lolos ke 16 Besar Asian Games 2022!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/09/50/1642127/derek-chisora-prediksi-fabio-wardley-tumbang-di-ronde-6-jika-lawan-oleksandr-usyk-bym.webp
Derek Chisora Prediksi Fabio Wardley Tumbang di Ronde 6 Jika Lawan Oleksandr Usyk
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/04/29/timur_kapadze.jpg
3 Alasan Timur Kapadze Cocok Jadi Pelatih Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement