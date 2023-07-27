Hasil Drawing Babak Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Timnas Indonesia Segrup dengan Vietnam dan Filipina

KUALA LUMPUR – Hasil drawing babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia telah diketahui pada Kamis (27/7/2023) sore WIB. Hasilnya, Timnas Indonesia berpeluang masuk ke Grup F jika mampu menang atas Brunei Darussalam di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Dalam drawing yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia tersebut, hanya 26 tim baru diketahui akan berkompetisi di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sementara 10 tim lagi masih menunggu pemenang dari babak pertama.

Timnas Indonesia menjadi salah satu dari 10 tim yang harus berjuang di babak pertama. Andai Timnas Indonesia yang berjumpa Brunei Darussalam berhasil menang, maka skuad asuhan Shin Tae-yong itu akan lolos ke babak kedua dan menempati Grup F bersama Filipina, Vietnam, dan Irak.

Ya, pemenang babak pertama otomatis mengisi pot 4. Sementara 26 tim yang memiliki peringkat Asia terbaik (posisi 1-26) dibagi ke pot 1, pot 2, dan pot 3 yang mana berdasarkan ranking FIFA per Juli 2023.

Sehingga tidak heran pot 1 diisi tim-tim kuat seperti, Jepang, Iran, Australia, Korea Selatan, Arab Saudi, Qatar, Irak, Uni Emirat Arab (UEA), hingga Oman. Sementara pot 2 diisi oleh Uzbekistan, China, Yordania, Bahrain, Suriah, Vietnam, Palestina, Kyrgyzstan, dan India.

Kemudian di pot 3 ada Lebanon, Tajikistan, Thailand, Korea Utara, Filipina, Malaysia, Kuwait, dan Turkmenistan. Total 36 tim akan terbagi menjadi 9 grup yang berisikan empat tim.