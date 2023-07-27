Advertisement
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bukan Dicoret dari Timnas Indonesia U-17, Arkhan Kaka Hanya Dipulangkan ke Persis Solo oleh Bima Sakti

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |14:37 WIB
Bukan Dicoret dari Timnas Indonesia U-17, Arkhan Kaka Hanya Dipulangkan ke Persis Solo oleh Bima Sakti
Arkhan Kaka tidak dicoret dari Timnas Indonesia U-17, hanya sekadar dipulangkan sementara ke Persis Solo. (Foto: Instagram/arkhan8kaka)
A
A
A

JAKARTA – Kabar kembalinya Arkhan Kaka ke Persis Solo di tengah seleksi Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17 membuat geger banyak pencinta sepakbola Tanah Air. Sebab banyak yang mengira Arkhan Kaka dicoret oleh pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, untuk ikut dalam skuad Garuda Asia di Piala Dunia U-17 2023 nanti.

Menanggapi kabar tersebut, Bima Sakti pun memastikan Arkhan Kaka tidak dicoret dari Timnas Indonesia U-17. Ia hanya memulangkan Arkhan Kaka sementara waktu ke Persis seperti yang sudah disepekati oleh kedua belah pihak.

Ya, Arkhan menjadi satu dari sembilan pemain Timnas U-17 yang dipulangkan oleh Bima Sakti. Dari sembilan nama yang dipulangkan terdapat empat pemain diaspora yakni Aaron Nathan Ang (FC Nottingen Verbandsliga U-17), Staffan Qabiel Horrito (Sant Cuggat FC Academy), Mahesa Ekayanto (FC Dordrecht), Madrid Augusta (AFC '34 Alkmaar).

Kabar kepergian Arkhan dari seleksi Timnas Indonesia U-17 itu membuat banyak pencinta sepakbola Tanah Air kaget. Sebab, pemain berusia 15 tahun itu merupakan pesepakbola muda yang bertalenta dan merupakan bagian dari skuad Bima Sakti di Timnas Indonesia U-16 kala menjuarai Piala AFF U-16 2022.

Arkhan Kaka

Namun kini, Bima Sakti meluruskan kabar tersebut. Pelatih asal Balikpapan ini menjelaskan bahwa Arkhan tidak dicoret dari Timnas Indonesia U-17. Melainkan hanya dipulangkan saja ke Persis Solo.

“Bukan (tidak dicoret). Karena memang sebenarnya si Zaky juga ini (dipulangkan) tapi sementara ini masih di sini,” kata Bima Sakti kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Senayan, Kamis (27/7/2023).

Halaman:
1 2
      
