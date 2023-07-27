Link Live Streaming Drawing Babak Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Menerka Calon Lawan Timnas Indonesia

LINK live streaming drawing babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dibahas di sini. Timnas Indonesia berpotensi tergabung dalam grup neraka karena akan berada di pot keempat.

Sejatinya, skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – perlu melalui putaran pertama terlebih dulu. Namun, di atas kertas, Timnas Indonesia seharusnya mampu untuk melalui babak itu karena calon lawan-lawannya berada di bawah secara kualitas.

Jika mampu lolos dari babak pertama, maka Timnas Indonesia kemungkinan besar akan berada di pot 4 pada drawing babak kedua. Ada kemungkinan berada di pot 3, namun itu bergantung faktor keberuntungan dalam drawing.

Jika hingga pengujung drawing babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masih ada nama Timnas Indonesia, skuad Garuda bisa naik ke pot 3. “Tim terakhir yang tersisa saat drawing akan dimasukkan ke pot 3 untuk memastikan jumlah tim sama di seluruh pot,” tulis laman resmi AFC.

Berandai-andai seketika Timnas Indonesia berada di babak kedua, maka lawan yang akan dihadapi bukanlah main-main. Di pot 1, ada tim-tim kuat sekaliber Iran, Jepang, dan Korea Selatan.