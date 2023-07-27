Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Drawing Babak Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Menerka Calon Lawan Timnas Indonesia

Reinaldy Darius , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |14:00 WIB
Link Live Streaming Drawing Babak Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Menerka Calon Lawan Timnas Indonesia
Timnas Indonesia bakal ikut kualifikasi Piala Duia 2026 zona Asia (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming drawing babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dibahas di sini. Timnas Indonesia berpotensi tergabung dalam grup neraka karena akan berada di pot keempat.

Sejatinya, skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – perlu melalui putaran pertama terlebih dulu. Namun, di atas kertas, Timnas Indonesia seharusnya mampu untuk melalui babak itu karena calon lawan-lawannya berada di bawah secara kualitas.

Timnas Indonesia

Jika mampu lolos dari babak pertama, maka Timnas Indonesia kemungkinan besar akan berada di pot 4 pada drawing babak kedua. Ada kemungkinan berada di pot 3, namun itu bergantung faktor keberuntungan dalam drawing.

Jika hingga pengujung drawing babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masih ada nama Timnas Indonesia, skuad Garuda bisa naik ke pot 3. “Tim terakhir yang tersisa saat drawing akan dimasukkan ke pot 3 untuk memastikan jumlah tim sama di seluruh pot,” tulis laman resmi AFC.

Berandai-andai seketika Timnas Indonesia berada di babak kedua, maka lawan yang akan dihadapi bukanlah main-main. Di pot 1, ada tim-tim kuat sekaliber Iran, Jepang, dan Korea Selatan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/51/3181686/cristiano_ronaldo_dan_georgina_rodriguez-wlhJ_large.jpg
Buka-bukaan, Cristiano Ronaldo Bakal Nikahi Georgina Rodriguez Usai Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/45/3179853/manchester_united-mAlY_large.jpg
5 Pemain Top Manchester United yang Berpotensi Gagal Tampil di Piala Dunia 2026, Nomor 1 Baru Jadi Pahlawan Setan Merah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176937/timnas_uzbekistan-GZzY_large.jpg
3 Negara yang Tampil Debut di Piala Dunia 2026, Nomor 1 Wakil Asia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176848/kisah_yuran_fernandes_menarik_untuk_diulas-d2hA_large.jpg
Kisah Yuran Fernandes, Dihukum karena Kritik Liga Indonesia kini Bakal Jadi Wakil di Piala Dunia 2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/10/11/1642443/sassuolo-bantai-atalanta-aksi-gila-jay-idzes-jadi-sorotan-hkn.webp
Sassuolo Bantai Atalanta, Aksi Gila Jay Idzes Jadi Sorotan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/10/timnas_indonesia_u_17_foto_pssi.jpg
Timnas Indonesia U-17 Vs Honduras Disiarkan di Mana? Begini Cara Nontonnya!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement