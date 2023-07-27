Jelang Hadapi Barcelona dan Kashima Antlers, Perkembangan Timnas Indonesia U-17 Dipuji sang Pelatih

Suasana seleksi pemain Timnas Indonesia U-17 di Jakarta. (Foto: Andika Rachmansyah/MNC Portal Indonesia)

JELANG menghadapi Barcelona Juvenil A dan Kashima Antlers U-18, Timnas Indonesia U-17 mendapat pujian dari sang pelatih, Bima Sakti. Bima Sakti mengatakan perkembangan Aaron Suitela dan kawan-kawan semakin membaik dari hari ke hari.

Seleksi pemain Timnas Indonesia U-17 terus dilakukan jelang pergelaran Piala Dunia U-17 2023 yang dilangsungkan di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Bima Sakti memimpin proses seleksi pemain Timnas Indonesia U-17 yang digelar di Lapangan A, Senayan, Jakarta, Kamis (27/7/2023) pagi WIB.

Sebanyak 34 pemain ambil bagian dalam sesi latihan kali ini. Bima Sakti menegaskan bakal mengerucutkan jumlah pemain, meski kemarin baru saja mencoret sembilan nama sekaligus, termasuk sang bomber Arkhan Kaka.

“Sekarang ada 34 dan kemarin kita sudah pulangkan beberapa pemain dan rencananya minggu ini kita juga akan pengurangan lagi,” kata Bima Sakti kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Senayan, Kamis (27/7/2023).

Bima Sakti puas dengan perkembangan Timnas Indonesia U-17. Ia bahkan menyebut perkembangan skuad Garuda Asia –julukan Timnas Indonesia U-17– sangatlah luar biasa.

“Progresnya sangat luar biasa yaa dari mulai kita kemarin TC sudah minggu ketiga ya kita, kondisi pemain sudah semakin membaik,” lanjut juru taktik asal Balikpapan tersebut.