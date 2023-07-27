Hasil Arsenal vs Barcelona di Laga Uji Coba: Hujan 8 Gol, The Gunners Menang 5-3

HASIL Arsenal vs Barcelona di laga uji coba akan dibahas di sini. Pertandingan di SoFi Stadium, Los Angeles, Amerika Serikat, Kamis (27/7/2023) pagi WIB berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan The Gunners – julukan Arsenal

Jalannya Pertandingan





Kedua tim telah bermain ngotot sedari awal meski hanya uji coba. Para pemain Arsenal dan Barcelona bahkan beberapa kali bersitegang.

Barcelona mencetak gol lebih dulu melalui Robert Lewandowski pada menit ketujuh. Aksi Abde Ezzalzouli menggiring bola di sisi kiri berakhir kepada umpan kotak penalti. Setelah upaya Raphinya ditepis Aaron Ramsdale, Robert Lewandowski memaksimalkan bola muntah.

Enam menit berselang, Arsenal berhasil menyeimbangkan skor melalui Bukayo Saka. Kegagalan Andreas Christensen dalam menjaga bola membuat Saka merebutnya dan mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 1-1.

Pada menit ke-20, Arsenal mendapatkan hadiah penalti dari hakim pertandingan setelah Ronald Araujo melakukan handball di kotak terlarang. Saka yang ditunjuk menjadi algojo gagal mengeksekusinya dan bola melebar ke sisi kiri gawang Ter Stegen.

Arsenal terus melakukan tekanan ke lini pertahanan Barcelona. La Blaugrana – julukan Barcelona – pun beberapa kali melayangkan umpan-umpan tinggi karena terpaksa.

Raphinha membuat Barcelona unggul 2-1 pada menit ke-34. Dia sukses memasukkan bola ke gawang Ramsdale melalui tendangan bebas setelah bola membentur badan dari Martin Odegaard sebagai pagar betis yang membuat sang kiper kebingungan.

Arsenal sukses menyeimbangkan skor dua menit sebelum babak pertama berakhir. Umpan Saka ke kotak penalti ditanduk oleh Martin Odegaard kepada Kai Havertz, yang sukses melesakkan bola ke gawang Barcelona.

Arsenal terus mencoba untuk menyerang pada awal babak kedua. Usahanya tak sia-sia karena pada menit ke-55, Leandro Trossard mampu menjebol gawang Barcelona melalui sepakan kaki kirinya dan membawa The Gunners unggul 3-2.