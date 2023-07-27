Ini Pernyataan Kontroversial Pemain Bintang Timnas Malaysia Faisal Halim yang Dihukum FAM

INI pernyataan kontroversial pemain bintang Timnas Malaysia Faisal Halim yang dihukum Federasi Sepakola Malaysia (FAM). Faisal Abdul Halim diskors empat bulan dengan masa percobaan selama sebulan akibat kata-kata tersebut.

Faisal Halim mendapatkan hukuman setelah melontarkan komentar kontroversial seusai laga Liga Super Malaysia kontra Sabah FC pada 27 April 2023 lalu. Tindakan itu membuatnya mendapatkan hukuman berat dari FAM, sebagaimana keterangan yang dirilis pada Rabu (26/7/2023) kemarin.

“Dengan ini, saya mengonfirmasi bahwa pemain Selangor FC Mohammad Faisal Abdul Halim telah diskors dengan satu bulan [percobaan] oleh Komite Disiplin FAM yang telah melaksanakan sidang kemarin malam [Selasa, 25 Juli 2023],” demikian pernyataan Noor Azman dalam situs FAM, dikutip Kamis (27/7/2023).

FAM memberi hukuman empat bulan kepada Faisal Halim karena tindakannya. Hukuman terseut berlaku sejak 25 Juli 2023 hingga 21 November 2023. Namun, hukuman Faisal akan berlaku satu bulan dengan tiga bulan lainnya ditangguhkan mulai 24 Agustus 2023.

Jika mampu berkelakuan baik selama dalam masa percobaan, maka hukuman tersebut akan dicabut. Faisal Halim disinyalir melanggar dua hal, yaitu Pasal 61 Kode Disiplin FAM soal Pernyataan Pers dan Pasal 82 Statuta FAM soal Kontribusi kepada Media.

Lalu, pernyataan apa yang membuatnya sampai dihukum sebegitu beratnya? Faisal Halim mengkritisi wasit setelah timnya, Selangor FC, kalah 1-2 dari Sabah FC dalam gelaran Liga Super Malaysia, 27 April 2023.