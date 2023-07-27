Jawaban Bima Sakti soal Kapan Welber Jardim Ikut Latihan Timnas Indonesia U-17

JAWABAN Bima Sakti soal kapan Welber Jardim ikut latihan Timnas Indonesia U-17. Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, mengatakan bahwa sang pemain muda Sao Paulo kemungkinan baru akan tiba pada awal Agustus.

Welber Jardim masih belum bergabung latihan sampai hari Kamis (27/7/2023) ini, sebagaimana yang terlihat di Lapangan A Senayan, Jakarta, pada sesi latihan pagi ini. Satu pemain diaspora yang ada dalam latihan itu adalah Aaron Suitela.

Bima Sakti mengatakan bahwa dirinya sebenarnya memiliki dua pemain diaspora pada saat ini, yaitu Suitela dan Wlber. Namun, dia mengatakan bahwa Welber belum bisa bergabung karena tengah menjalani turnamen bersama tim junior Sao Paulo.

Juru taktik asal Balikpapan itu membolehkan Welber untuk tiba telat karena pihak orang tuanya sudah meminta izin. Terlebih, Welber memang mendapat kesempatan bermain reguler di sana, jadi Bima Sakti tak sungkan memberi keringanan kepada pemain berusia 16 tahun itu.

“Diaspora sebenarnya ada dua ya, (Aaron) Suitela sama Welber. Cuman Welber terkendala karena masih ada turnamen lagi bersama Sao Paolo, tapi sudah menyatakan siap,” ungkap Bima Sakti kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Senayan, Kamis (27/7/2023).

“Kemarin orang tuanya izin akan mengikuti turnamen di Rio (Brasil). Jadi dia kami beri izin karena dapat kesempatan berkompetisi dan kesempatan main,” lanjutnya.

Bima Sakti menuturkan bahwa Welber mungkin baru akan tiba di Indonesia pada awal Agustus. Sang pemain berusia 16 tahun juga akan didampingi orang tuanya di sini.