Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jawaban Bima Sakti soal Kapan Welber Jardim Ikut Latihan Timnas Indonesia U-17

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |11:40 WIB
Jawaban Bima Sakti soal Kapan Welber Jardim Ikut Latihan Timnas Indonesia U-17
Welber Jardim masih belum gabung Timnas Indonesia U-17 (Foto: Instagram/welber07oficial)
A
A
A

JAWABAN Bima Sakti soal kapan Welber Jardim ikut latihan Timnas Indonesia U-17. Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, mengatakan bahwa sang pemain muda Sao Paulo kemungkinan baru akan tiba pada awal Agustus.

Welber Jardim masih belum bergabung latihan sampai hari Kamis (27/7/2023) ini, sebagaimana yang terlihat di Lapangan A Senayan, Jakarta, pada sesi latihan pagi ini. Satu pemain diaspora yang ada dalam latihan itu adalah Aaron Suitela.

Bima Sakti

Bima Sakti mengatakan bahwa dirinya sebenarnya memiliki dua pemain diaspora pada saat ini, yaitu Suitela dan Wlber. Namun, dia mengatakan bahwa Welber belum bisa bergabung karena tengah menjalani turnamen bersama tim junior Sao Paulo.

Juru taktik asal Balikpapan itu membolehkan Welber untuk tiba telat karena pihak orang tuanya sudah meminta izin. Terlebih, Welber memang mendapat kesempatan bermain reguler di sana, jadi Bima Sakti tak sungkan memberi keringanan kepada pemain berusia 16 tahun itu.

“Diaspora sebenarnya ada dua ya, (Aaron) Suitela sama Welber. Cuman Welber terkendala karena masih ada turnamen lagi bersama Sao Paolo, tapi sudah menyatakan siap,” ungkap Bima Sakti kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Senayan, Kamis (27/7/2023).

“Kemarin orang tuanya izin akan mengikuti turnamen di Rio (Brasil). Jadi dia kami beri izin karena dapat kesempatan berkompetisi dan kesempatan main,” lanjutnya.

Bima Sakti menuturkan bahwa Welber mungkin baru akan tiba di Indonesia pada awal Agustus. Sang pemain berusia 16 tahun juga akan didampingi orang tuanya di sini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/51/3182591/timnas_indonesia_u_17-T98r_large.jpg
Wajib Menang, Nova Arianto Jamin Timnas Indonesia U-17 Tampil Agresif Lawan Honduras U-17 di Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/51/3182587/jadwal_timnas_indonesia_u_17_vs_timnas_honduras_u_17_di_piala_dunia_u_17_2025_pssi-Gct2_large.jpg
Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Honduras U-17 di Piala Dunia U-17 2025 Malam Ini: Live di FIFA+!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/51/3182573/timnas_indonesia_u_17_siap_berjuang_lolos_32_besar_piala_dunia_u_17_2025_pssi-QB6s_large.jpg
2 Syarat Timnas Indonesia U-17 Lolos 32 Besar Piala Dunia U-17 2025, Nomor 1 Nasib di Tangan Sendiri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/51/3182565/timnas_indonesia_u_17_masih_berpeluang_lolos_ke_32_besar_piala_dunia_u_17_2025_berkat_bantuan_korea_utara_dan_prancis_pssi-F4Zy_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Lolos 32 Besar Piala Dunia U-17 2025 Berkat Bantuan Korea Utara U-17 dan Prancis U-17?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/09/51/1642081/daftar-lengkap-pemain-voli-putra-indonesia-proyeksi-sea-games-thailand-2025-lri.webp
Daftar Lengkap Pemain Voli Putra Indonesia Proyeksi SEA Games Thailand 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/02/pembalap_gresini_racing_alex_marquez.jpg
Alex Marquez Angkat Tangan, Akui Kecepatan Gila Marco Bezzecchi di MotoGP Portugal 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement