HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-17 Alihkan Latihan ke Bali Akhir Pekan Ini Jelang Hadapi Barcelona dan Kashima Antlers

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |11:00 WIB
TIMNAS Indonesia U-17 alihkan latihan ke Bali akhir pekan ini. Pelatih Bima Sakti mengatakan bahwa hal ini bertujuan untuk menyiapkan diri jelang menghadapi tim U-18 Barcelona dan Kashima Antlers.

Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17 – sedang melaksanakan latihan terpusat jelang Piala Dunia U-17 2023. Itu telah dimulai sejak 9 Juli 2023 dan akan berlangsung hingga 30 Agustus 2023.

Timnas Indonesia U-17

Demi mematangkan persiapan, Timnas Indonesia U-17 akan beralih ke Bali pada hari Minggu (30/7/2023) mendatang. Di sana, mereka akan menghadapi Barcelona Juvenil A pada 2 Agustus 2023 dan Kashima Antlers U-18 tiga hari kemudian.

“Insyaallah hari Minggu kita akan pindah latihan, kita akan pindah ke Bali,” kata Bima Sakti kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Senayan, Kamis (27/7/2023).

“Karena tanggal 2 rencananya akan bertanding lawan Barcelona U-18, kemudian tanggal 5 lawan Kashima tim dari Jepang,” lanjutnya.

Bima Sakti berharap laga uji coba ini berdampak positif kepada para pemain Timnas Indonesia U-17. Dia juga bersyukur karena PSSI telah mengatur agenda itu dengan pihak penyelenggara dengan memberikan kesempatan untuk Garuda United menjalani uji coba lebih dahulu sebelum ajang Internation Youth Championship (IYC) 2023 berlangsung.

Halaman:
1 2
      
