Jika Hadapi Sri Lanka, Timnas Indonesia Langsung Lolos ke Babak Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?

Timnas Indonesia bakal menghadapi Sri Lanka di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? (Foto: PSSI)

JIKA menghadapi Sri Lanka, Timnas Indonesia langsung lolos ke babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia? Sekadar diketahui, Timnas Indonesia harus tampil dari babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia karena hanya menempati peringkat 28 Asia.

Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) mengatur, tim-tim yang menempati peringkat 27-46 Asia harus mentas dari babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Nantinya, tim-tim yang menempati peringkat 27-36 Asia ditempatkan sebagai unggulan di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka ialah Hong Kong, Timnas Indonesia, Taiwan, Maladewa, Yaman, Afghanistan, Singapura, Myanmar, Nepal dan Kamboja.

(Timnas Indonesia tampil dari babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia)

Kemudian, negara-negara yang menduduki peringkat 37-46 Asia disebut sebagai non-unggulan. Negara penghuni peringkat tersebut adalah Makau, Mongolia, Bhutan, Laos, Bangladesh, Brunei, Timor Leste, Pakistan, Guam dan Sri Lanka. Nantinya, penghuni pot unggulan akan bersua kontestan pot non-unggulan.

Siapa lawan Timnas Indonesia baru diketahui dalam drawing babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang dilangsungkan pada Kamis, (27/7/2023) pukul 13.00 WIB. Nantinya, babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan berlangsung kandang dan tandang.

Laga sendiri akan digelar pada 12 dan 17 Oktober 2023. Sebanyak 10 tim pemenang bakal lolos ke babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekarang yang jadi pertanyaan, jika Timnas Indonesia bertemu Sri Lanka, apakah skuad Garuda langsung dinyatakan lolos ke babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?

BACA JUGA: Ranking FIFA Timnas Indonesia Langsung Pepet Malaysia jika Menggila di Babak Pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Sekadar diketahui, status Sri Lanka masih dalam banned atau hukuman FIFA. Pada Januari 2023, FIFA menjatuhkan hukuman kepada Federasi Sepakbola Sri Lanka (FSL). Hukuman dijatuhkan karena pemerintah Sri Lanka ikut campur dalam proses pemilihan di jajaran petinggi FSL.