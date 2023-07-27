Hasil Real Madrid vs Manchester United di Laga Uji Coba 2023: Gol Jude Belingham dan Joselu Bikin Los Blancos Menang 2-0!

HASIL Real Madrid vs Manchester United di laga uji coba 2023 sudah diketahui. Los Blancos –julukan Real Madrid– menang 2-0 atas Manchester United dalam laga yang dilangsungkan di NRG Arena, Houston, Texas, Amerika Serikat, Kamis (27/7/2023) pagi WIB.

Dua gol Real Madrid dalam laga ini dilesakkan dua pemain anyar mereka, yakni Jude Bellingham pada menit keenam dan Joselu (89’). Kemenangan ini meneruskan tren positif Real Madrid yang pada laga sebelumnya menggilas AC Milan 3-2.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama





Pertandingan baru berjalan enam menit, Real Madrid langsung unggul 1-0 melalui Jude Bellingham. Gelandang asal Inggris itu mencetak gol pertamanya bagi Real Madrid setelah memanfaatkan umpan apik dari Antonio Rudiger.

Setelah menerima umpan dari Antonio Rudiger, Jude Bellingham dengan tenang melakukan chip shot melewati kiper Manchester United, Andre Onana. Unggul cepat pada awal babak pertama, Real Madrid lebih banyak memegang bola dan terus menekan lini pertahanan Manchester United.

Jude Bellingham tampil lebih percaya diri seusai sukses mencatatkan gol pertamanya bagi tim berjuluk Los Merengues tersebut. Tak hanya Bellingham, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, dan Vinicius Jr, tampil gemilang pada babak pertama ini.

Manchester United baru mendapatkan kesempatan emas pada menit ke-36 melalui Marcus Rashford. Sayangnya, penyerang asal Inggris itu tak mampu menjebol gawang Real Madrid yang dijaga Andriy Lunin.

Tiga menit jelang berakhirnya babak pertama, sempat terjadi pertikaian kecil antara Jude Bellingham dan Lisandro Martinez. Bek Argentina itu melakukan tekel keras kepada Bellingham yang membuat dirinya murka.