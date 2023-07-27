Advertisement
Okezone.com
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ranking FIFA Timnas Indonesia Langsung Pepet Malaysia jika Menggila di Babak Pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |09:36 WIB
Ranking FIFA Timnas Indonesia Langsung Pepet Malaysia jika Menggila di Babak Pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Ranking FIFA Timnas Indonesia bisa meroket jika menggila di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Faisal Rahman/MPI)
A
A
A

RANKING FIFA Timnas Indonesia langsung pepet Malaysia jika menggila di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekadar diketahui, Timnas Indonesia harus tampil dari babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Timnas Indonesia tampil dari babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia karena hanya menempati peringkat 28 Asia. Sekadar diketahui, tim-tim yang menempati peringkat 27-46 Asia harus tampil dari babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Timnas Indonesia

Negara-negara yang menduduki peringkat 27-36 Asia ditempatkan sebagai unggulan di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka ialah Hong Kong, Timnas Indonesia, Taiwan, Maladewa, Yaman, Afghanistan, Singapura, Myanmar, Nepal dan Kamboja.

Sementara itu, tim yang menduduki posisi 37-46 Asia diposisikan sebagai tim non-unggulan. Tim-tim ini terdiri dari Makau, Mongolia, Bhutan, Laos, Bangladesh, Brunei, Timor Leste, Pakistan, Guam dan Sri Lanka.

Timnas Indonesia akan bersua salah satu dari tim non-unggulan. Siapa lawan Timnas Indonesia baru diketahui dalam drawing yang dilangsungkan hari ini Kamis (27/7/2023) pukul 13.00 WIB. Meski harus tampil dari babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang berlangsung pada 12 dan 17 Oktober 2023, pencinta sepakbola Indonesia justru antusias.

Sebab, dengan tampil dari babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Timnas Indonesia akan mendapatkan poin yang banyak di ranking FIFA jika berhasil memenangkan pertandingan. Sekadar diketahui, Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia memiliki bobot poin mencapai 25 angka.

Halaman:
1 2
      
