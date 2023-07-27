Jadwal Kegiatan Delegasi FIFA Selama di Indonesia: Sambangi JIS hingga Kunjungi 4 Kota Calon Tuan Rumah Piala Dunia U-17 2023

JADWAL kegiatan delegasi FIFA selama di Indonesia akan dibahas di sini. Ada empat kota yang bakal dikunjungi oleh delegasi FIFA tersebut, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Solo.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah mengumumkan bahwa perwakilan FIFA bakal datang ke Indonesia pada tanggal 28 Juli 2023. Mereka akan berada di Indonesia hingga tanggal 2 Juli 2023 mendatang.

Kedatangan perwakilan FIFA itu dalam kepentingan mengecek kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Mereka pun akan mengecek venue-venue yang telah diusulkan oleh PSSI.

Ada delapan stadion yang diusulkan oleh PSSI, enam di antaranya adalah stadion-stadion yang telah disetujui untuk Piala Dunia U-20 2023 yang batal digelar di Indonesia. Sedangkan dua lainnya adalah Jakarta International Stadium (JIS) dan Stadion Pakansari.

Sebagaimana keterangan yang diterima Okezone, delegasi FIFA akan langsung mengecek stadion-stadion tersebut seketika tiba di Indonesia. Setelah tiba pada 28 Juli 2023, FIFA akan menyambangi JIS pada 29 Juli 2023 di pagi hari sekitar pukul 08.30 WIB hingga 11.30 WIB sebelum ke Lapangan Madya pada siang hari.

Di sore harinya, mereka akan melawat ke Bandung untuk mengecek venue-venue yang dijadikan tempat latihan. Ada enam lapangan yang dikunjungi pada tanggal 30 Juli 2023, yaitu Lapangan ITB, Lapangan Sidolig, Stadion Arcamanik, Lapangan Batununggal, Lapangan IPDN, dan Lapangan UNPAD.