9 Pemain Dicoret dari Timnas Indonesia U-17 Termasuk Arkhan Kaka, 1 Pemain Diaspora Masuk sebagai Pengganti

ADA sembilan pemain yang dicoret dari Timnas Indonesia U-17, termasuk di antaranya adalah Arkhan Kaka. Sementara itu, seorang pemain diaspora masuk sebagai pengganti, yaitu Ocean Erwin Lim.

Melalui situs resminya, PSSI mengumumkan pada Rabu (26/7/2023) kemarin bahwa pelatih Bima Sakti mempromosikan 10 orang pemain baru di dalam timnya. Di sisi lain, ada sembilan pemain yang dipulangkan ke klubnya masing-masing.

Satu hal yang mengejutkan adalah Arkhan Kaka termasuk sebagai salah satu pemain yang dipulangkan. Padahal, penyerang Persis Solo tersebut diharapkan menjadi andalan di Timnas Indonesia U-17.

Namun demikian, dalam keterangannya, PSSI menjelaskan bahwa Arkhan Kaka dipulangkan karena dibutuhkan klubnya, Persis Solo. Delapan pemain lainnya dipulang karena didegradasi, namun tidak dengan Arkhan Kaka.

Dari delapan pemain yang terdegradasi, empat di antaranya adalah pemain diaspora. Mereka adalah Aaron Nathan Ang (FC Nottingen Versbandsliga U-17), Staffan Qabiel Horrito (Saint Cuggat FC Academy), Mahesa Ekayanto (FC Dordrecht), dan Madrid Augusta (AFC ’34 Alkmaar).

Empat pemain lainnya adalah para pemain dari klub-klub lokal. Mereka adalah Muhammad Afazriel (PSS Sleman), Dimas Arya (Persipasi Bekasi), Muhammad Gaoshirowi (Persib Academy), dan Faizal Pratama Naufal (Persekat).