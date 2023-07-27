Welber Jardim Masih Belum Terlihat dalam Sesi Latihan Timnas Indonesia U-17

PEMAIN diaspora Welber Jardim masih belum terlihat dalam sesi latihan Timnas Indonesia U-17. Tim asuhan Bima Sakti tersebut melangsungkan latihan sekaligus seleksi di Lapangan A, Senayan, Jakarta, pada Kamis (27/7/2023).

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, sesi latihan telah dimulai sejak pukul 06.30 WIB. Bima Sakti selaku pelatih Timnas Indonesia U-17 memimpin latihan kali ini.

Pemain diaspora Welber Halim Jardim masih belum terlihat dalam sesi latihan ini. Di sisi lain, ada empat pemain diaspora yang telah dipastikan tak ikut latiha karena dipulangkan oleh Bima Sakti.

Empat pemain tersebut adalah Aaron Nathan Ang (FC Nottingen Verbandsliga U-17), Staffan Qabiel Horrito (Sant Cuggat FC Academy), Mahesa Ekayanto (FC Dordrecht), dan Madrid Augusta (AFC '34 Alkmaar). Namun, masih ada satu pemain diaspora yang bertahan, yaitu Aaron Suitela.

Aaron menjalani latihan bersama para pemain lainnya di skuad Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17. Mereka terus mematangkan persiapan menjelang Piala Dunia U-17 2023.

Selain sesi latihan sekaligus seleksi di Jakarta, seleksi Timnas Indonesia U-17 juga tengah berlangsung di kota-kota besar Indonesia. PSSI berusaha menjaring bakat-bakat muda yang pantas dibawa Bima Sakti untuk memperkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023.

Untuk diketahui, kemarin Bima Sakti sudah memulangkan sebanyak sembilan pemain. Selain empat pemain diaspora yang sudah disebut diatas, lima pemain lainnya yakni Muhammad Afazriel (PSS Sleman), Dimas Arya (Persipasi Bekasi), Muhamad Gaoshirowi (Persib Academy), Arkhan Kaka Putra Purwanto (Persis Solo), dan Faizal Pratama Naufal (Persekat).