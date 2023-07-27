Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Drawing Babak Pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Timnas Indonesia Lawan Negara yang Disanksi FIFA?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |06:42 WIB
Jadwal Drawing Babak Pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Timnas Indonesia Lawan Negara yang Disanksi FIFA?
Berikut jadwal drawing babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Faisal Rahman/MPI)
A
A
A

JADWAL drawing babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Drawing babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan dilangsungkan di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis (27/7/2023) pukul 13.00 WIB.

Timnas Indonesia harus berjuang dari babak pertama karena hanya menempati peringkat 28 Asia. Sekadar diketahui, tim-tim yang menempati peringkat 27-46 Asia harus berjuang dari babak pertama.

Timnas Indonesia

Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) menempatkan tim peringkat 27-36 Asia ke dalam pot unggulan di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka ialah Hong Kong, Timnas Indonesia, Taiwan, Maladewa, Yaman, Afghanistan, Singapura, Myanmar, Nepal dan Kamboja.

Sementara itu, tim yang menduduki posisi 37-46 Asia diposisikan sebagai tim non-unggulan. Tim-tim ini terdiri dari Makau, Mongolia, Bhutan, Laos, Bangladesh, Brunei, Timor Leste, Pakistan, Guam dan Sri Lanka.

Nantinya, Timnas Indonesia akan menghadapi salah satu tim non-unggulan. Siapa lawan Timnas Indonesia baru diketahui dalam drawing yang dilangsungkan hari ini pukul 13.00 WIB.

Bukan tak mungkin Timnas Indonesia akan menghadapi Sri Lanka, tim yang masih terkena sanksi dari FIFA. Lantas, kapan laga babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dilangsungkan?

Halaman:
1 2
      
