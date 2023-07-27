Penyebab Cristiano Ronaldo-nya Malaysia Faisal Halim Kena Hukuman Berat dari FAM

PENYEBAB Cristiano Ronaldo-nya Malaysia Faisal Halim kena hukuman berat dari Federasi Sepakbola Malaysia (FAM) akan dibahas di sini. Pemain Selangor FC tersebut dilarang bertanding selam empat bulan dengan satu bulan masa percobaan.

FAM menjatuhkan hukuman tersebut kepada Faisal Halim pada Rabu (26/7/2023) kemarin. Hal ini dikonfirmasi oleh Noor Azman Hj Rahman selaku Sekjen FAM, sebagaimana yang disampaikan di situs resmi FAM.

Dalam keterangannya, FAM menyebut bahwa Faisal Halim telah melakukan pelanggaran berat usai melontarkan komentar kontroversial dalam suatu laga kontra Sabah di Liga Super Malaysia. Pertandingan itu dimainkan pada 27 April 2023 lalu.

“Dengan ini, saya mengonfirmasi bahwa pemain Selangor FC Mohammad Faisal Abdul Halim telah diskors dengan satu bulan [percobaan] oleh Komite Disiplin FAM yang telah melaksanakan sidang kemarin malam [Selasa, 25 Juli 2023],” demikian pernyataan Noor Azman dalam situs FAM, dikutip Kamis (27/7/2023).

Dalam putusan, Faisal mendapatkan hukuman selama empat bulan yang berlaku sejak 25 Juli 2023 hingga 21 November 2023. Namun, dalam pemberlakuannya, Faisal diskors dengan masa percobaan satu bulan.