SEPAKBOLA DUNIA

10 Negara Calon Lawan Timnas Indonesia di Babak Pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia: Ada Negara yang Disanksi FIFA!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |06:09 WIB
Berikut 10 negara calon lawan Timnas Indonesia di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
SEBANYAK 10 negara calon lawan Timnas Indonesia di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) akan melakukan drawing babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Kamis (27/72023) pukul 13.00 WIB.

Ada 20 negara yang ambil bagian di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka adalah negara-negara yang menempati peringkat 27-46 Asia. Timnas Indonesia termasuk di dalamnya karena menduduki posisi 28 Asia.

Timnas Indonesia

AFC pun membagi 20 negara di atas ke dalam pot unggulan dan non-unggulan. Pot unggulan berisikan tim-tim yang menempati peringkat 27-36 Asia, yakni Hong Kong, Timnas Indonesia, Taiwan, Maladewa, Yaman, Afghanistan, Singapura, Myanmar, Nepal dan Kamboja.

Sementara itu, tim non-unggulan merupakan tim-tim yang menduduki posisi 37-46 Asia, yakni Makau, Mongolia, Bhutan, Laos, Bangladesh, Brunei, Timor Leste, Pakistan, Guam dan Sri Lanka.

Nantinya, Timnas Indonesia akan menghadapi salah satu dari 10 negara unggulan. Sang lawan baru diketahui dalam drawing yang dilangsungkan hari ini mulai pukul 13.00 WIB. Setelah diektahui siapa lawannya, mereka akan melangsungkan pertandingan kandang dan tandang pada 12 dan 17 Oktober 2023.

Sebanyak 10 negara yang memenangkan babak ini berhak lolos ke babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejatinya pada hari ini pada pukul 15.00 WIB juga dilangsungkan drawing babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Halaman:
1 2
      
