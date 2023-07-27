Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan Main Lagi, KMSK Deinze Tahan Klub Liga Prancis Valenciennes

Reinaldy Darius , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |06:07 WIB
Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan Main Lagi, KMSK Deinze Tahan Klub Liga Prancis Valenciennes
Marselino Ferdinan dimainkan sebagai pengganti di laga KMSK Deinze vs Valenciennes (Foto: Twitter/kmskdeinze)
PEMAIN Timnas Indonesia Marselino Ferdinan main lagi, KMSK Deinze tahan klub Liga Prancis Valenciennes. Pertandingan uji coba tersebut berakhir imbang tanpa gol pada Rabu (26/7/2023) malam WIB.

Laga digelar di Stadion Le Canonnier, Moeskron, secara tertutup bagi media dan para penonton. Namun, Marselino Ferdinan lagi-lagi mendapatkan kepercayaan tampil dari tim kasta kedua Liga Belgia, KMSK Deinze.

Marselino Ferdinan

Menghadapi tim kasta kedua Liga Prancis, Valenciennes, Marselino diturunkan sebagai pengganti pada menit ke-72. Dia diutus ke lapangan berbarengan dengan tiga pemain lainnya, yaitu Ayman Kassimi, Jur Schryvers, dan Denys Prychynko.

Marselino Ferdinan gagal membantu timnya mencetak gol kemenangan. Meski begitu, tim kasta kedua Liga Belgia itu juga berhasil mempertahankan gawangnya dari kebobolan dan laga pun berakhir imbang 0-0.

Sebelumnya, Marselino Ferdinan sudah tampil setidaknya tiga kali dalam laga pramusim untuk KMSK Deinze. Dia bahkan sempat mencetak gol ke gawang FC Groningen meski akhirnya timnya kalah 2-5.

