Link Live Streaming Real Madrid vs Manchester United di Laga Uji Coba 2023: Waktunya Serius, The Red Devils!

LINK live streaming Real Madrid vs Manchester United di laga uji coba 2023 akan dibahas di sini. Pertandingan ini akan dimainkan di NRG Stadium, Houston, Amerika Serikat, pada Kamis (27/7/2023) mulai pukul 07.30 WIB.

The Red Devils – julukan Manchester United – melakoni laga ini hanya sehari setelah dipermalukan oleh tim kasta keempat Liga Inggris, Wrexham, pada hari Rabu (26/7/2023) kemarin. Menurunkan para pemain pelapis, tim tersebut takluk dengan skor 1-3.

Namun, tim yang sesungguhnya baru akan bermain pada hari Kamis (27/7/2023) ini. Pelatih Erik Ten Hag pun boleh merasa percaya diri bermodalkan tiga kemenangan sebelum menghadapi Wrexham.

The Red Devils sukses menumbangkan Leeds United dengan skor 2-0 pada laga pertamanya di pramusim tanggal 12 Juli 2023 lalu. Pada 19 Juli 2023 lalu, mereka menaklukkan Lyon dengan skor 1-0.

Terbaru, Manchester United menang 2-0 dalam 90 menit atas Arsenal pada Minggu 23 Juli 2023. Namun, karena kesepakatan kedua klub, laga dilanjutkan kepada adu penalti dan Manchester United menang lagi dengan skor 5-3.