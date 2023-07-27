Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Real Madrid vs Manchester United di Laga Uji Coba 2023: Waktunya Serius, The Red Devils!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |05:27 WIB
Link Live Streaming Real Madrid vs Manchester United di Laga Uji Coba 2023: Waktunya Serius, The Red Devils!
Manchester United hadapi Real Madrid di laga uji coba (Foto: Twitter/manutd)
A
A
A

LINK live streaming Real Madrid vs Manchester United di laga uji coba 2023 akan dibahas di sini. Pertandingan ini akan dimainkan di NRG Stadium, Houston, Amerika Serikat, pada Kamis (27/7/2023) mulai pukul 07.30 WIB.

The Red Devils – julukan Manchester United – melakoni laga ini hanya sehari setelah dipermalukan oleh tim kasta keempat Liga Inggris, Wrexham, pada hari Rabu (26/7/2023) kemarin. Menurunkan para pemain pelapis, tim tersebut takluk dengan skor 1-3.

Manchester United

Namun, tim yang sesungguhnya baru akan bermain pada hari Kamis (27/7/2023) ini. Pelatih Erik Ten Hag pun boleh merasa percaya diri bermodalkan tiga kemenangan sebelum menghadapi Wrexham.

The Red Devils sukses menumbangkan Leeds United dengan skor 2-0 pada laga pertamanya di pramusim tanggal 12 Juli 2023 lalu. Pada 19 Juli 2023 lalu, mereka menaklukkan Lyon dengan skor 1-0.

Terbaru, Manchester United menang 2-0 dalam 90 menit atas Arsenal pada Minggu 23 Juli 2023. Namun, karena kesepakatan kedua klub, laga dilanjutkan kepada adu penalti dan Manchester United menang lagi dengan skor 5-3.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/51/3182319/asnawi_mangkualam_dan_pratama_arhan-blLs_large.jpg
Jadwal Port FC vs Bangkok United di Liga Thailand 2025-2026: Duel Pratama Arhan vs Asnawi Mangkualam Berebut Papan Atas Klasemen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/51/3182242/cristiano_ronaldo_menganggap_pencapaian_lionel_messi_juara_piala_dunia_2022_bersama_timnas_argentina_adalah_hal_biasa-CGvX_large.jpg
Cristiano Ronaldo Remehkan Gelar Piala Dunia 2022 Lionel Messi, Lebih Spesial Euro 2016?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3182111/cristian_gonzales-tqjH_large.jpg
Kisah Spiritual El Loco Cristian Gonzales, Putuskan Mualaf karena Sering Dengar Suara Azan saat Berlatih di PSM Makassar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/51/3181758/mladen_zizovic-dEzS_large.jpg
Kisah Sedih Mladen Zizovic, Pelatih FK Radnicki yang Mendadak Meninggal Dunia di Tengah Pertandingan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/09/51/1642081/daftar-lengkap-pemain-voli-putra-indonesia-proyeksi-sea-games-thailand-2025-lri.webp
Daftar Lengkap Pemain Voli Putra Indonesia Proyeksi SEA Games Thailand 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/09/pro_futsal_league.jpg
Hasil Pro Futsal League: Cosmo JNE Jakarta Mengamuk! Gilas Asahan Allstar Samarinda 9-4 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement