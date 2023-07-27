Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Mengenal Bojan Hodak, Pelatih Baru Persib Bandung Pengganti Luis Milla

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |22:10 WIB
Mengenal Bojan Hodak, Pelatih Baru Persib Bandung Pengganti Luis Milla
Persib Bandung tunjuk Bojan Hodak sebagai pelatih baru. (Foto: Instagram/bojanhodakluka)
A
A
A

MENGENAL Bojan Hodak, pelatih baru Persib Bandung pengganti Luis Milla yang tengah ramai dibicarakan pencinta sepakbola Tanah Air. Seperti yang diketahui, Persib Bandung resmi menunjuk Bojan Hodak untuk menjadi jur taktik di sisa Liga 1 2023-2024 menggantikan Luis Milla yang mundur dari jabatannya.

Bojan Hodak didatangkan Persib dari klub Liga Malaysia, Kuala Lumpur City FC. Datangnya Bojan Hodak menjadi juru taktik menjadi sebuah kejutan tersendiri bagi pecinta sepakbola Tanah Air.

Pasarnya, nama Bojan Hodak sama sekali tidak pernah dirumorkan akan datang ke Persib. Nama-nama yang dirumorkan bahkan adalah pelatih beken sekelas Mario Gomez, Park Hang-seo, Benjamin Mora, Kim Do-hoon, Slavisa Jokanovic hingga Marcel Keizer.

Meski begitu, Bojan Hodak bukanlah sosok pelatih sembarangan. Dirinya memiliki pengalaman yang mumpuni di Asia Tenggara termasuk juga di Indonesia. Berikut adalah profil Bojan Hodak.

Dobrodošli Bojan Hodak lahir di Zagreb, Kroasia pada 4 Mei 1971 silam. Bojan Hodak bukanlah pemain yang cukup tersohor saat aktif bermain. Tercatat Hodak memiliki posisi sebagai seorang bek tengah.

Meski bukan pemain tersohor, namun dalam urusan kepelatihan Hodak memiliki catatan yang berbeda. Hodak lebih banyak menghabiskan karir kepelatihannya di Malaysia dan Asia Tenggara.

Bojan Hodak resmi latih Persib Bandung

Dengan mengantongi Lisensi Pro UEFA, Bojan Hodak mengawali karir sebagai pelatih dengan menangani UPB-MyTeam di tahun 2006-2009. Setelahnya, Hodak melatih Phnom Penh Crown di Liga Kamboja dengan mempersembahkan gelar juara di musim 2011.

Pada 2012, Hodak kembali ke Malaysia untuk menangani Kelantan FC. Dua musim berada di Kelantan, Hodak berhasil mempersembahkan trofi Malaysia Super League 2012, Malaysia FA Cup 2012 dan 2013, Malaysia Cup 2012, dan Malaysia Charity Shield runner-up 2013

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/10/11/1642365/malam-ini-jadwal-timnas-indonesia-vs-honduras-di-piala-dunia-u17-2025-veo.webp
Malam Ini! Jadwal Timnas Indonesia vs Honduras di Piala Dunia U-17 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/09/pelatih_timnas_inggris_thomas_tuchel.jpg
Tiga Pemain Timnas Inggris Tumbang! Tuchel Pusing Hadapi Kualifikasi Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement