HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya, Thomas Doll Berikan Tugas Penting untuk Gelandang Macan Kemayoran

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |21:49 WIB
Jelang Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya, Thomas Doll Berikan Tugas Penting untuk Gelandang Macan Kemayoran
Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll. (Foto: Instagram/Persija)
DEPOK - Persija Jakarta bakal menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada, Minggun 30 Juli 2023 pukul 19.00 WIB. Jelang menghadapi pekan kelima Liga 1 2023-2024 tersebut, pelatih Persija, Thomas Doll memberikan tugas penting untuk pemain gelandang timnya.

Tugas penting itu adalah Doll mau gelandang Persija ikut membantu lini serang Macan Kemayoran. Semua itu tentu agar peluang Persija mencetak gol semakin besar.

Diketahui, Doll kemungkinan akan menerapkan skema yang berbeda dari biasanya. Pasalnya, lini depan Macan Kemayoran tengah 'keropos' karena kehilangan sosok Marko Simic yang dilanda cedera.

Untuk itu, pelatih asal Jerman tersebut meminta Persija mematangkan persiapan. Doll menegaskan, para pemain gelandang harus bekerja ekstra untuk membantu lini serang.

Persija Jakarta

"Saya berharap di lapangan para pemain punya semangat yang lebih dalam latihan seminggu ini, jelang lawan Persebaya, dan banyak juga para pemain yang tidak ikut pramusim karena baru gabung dan cedera," kata Doll di Lapangan Nirwana, Depok, Kamis (27/7/2023).

"Kita tak boleh komplain dan harus tetap kerja keras, dan saya menekankan para pemain gelandang untuk lebih banyak membantu penyerangan di laga lawan Persebaya nanti," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
