Persib Bandung Beri Lampu Hijau untuk Bojan Hodak jika Ingin Bawa Asisten Pelatih

BANDUNG - Persib Bandung sejauh ini hanya mengumumkan merekrut Bojan Hodak sebagai kepala pelatih tanpa ikut membawa asisten pelatihnya. Persib sejatinya tak melarang Bojan jika mau membawa asisten pelatih sendiri, malahan Maung Bandung sudah mengizinkan hal tersebut.

Menurut pemaparan, Head of Communication PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhi Pratama Persib tidak akan masalah jika Bojan membawa asisten pelatih kepercayaannya. Sebab baginya hal tersebut wajar dilakukan pelatih yang baru direkrut.

Asisten pelatih yang dibawa Bojan pun bisa membantu mantan arsitek Kuala Lumpu City FC lebih mudah dalam menerapkan strateginya. Karena itulah, Persib tidak melarang dan justru membolehkan.

Persib sudah mempraktekkannya saat merekrut Luis Milla. Pada saat itu, pelatih asal Spanyol itu turut memboyong Manuel Perez Cascallana dan Carlos Grande Rodriguez hingga Bayu Eka Sari yang akrab disapa Bang Bes.

Hanya saja, Adhi Pratama memastikan Bojan Hodak belum menyampaikan keinginannya untuk membawa asisten pelatih pilihannya. Pelatih asal Kroasia itu diketahui hanya akan datang ke Bandung seorang diri.

"Sampai sekarang ini dia masih sendiri. Tapi dari Persib tidak menutup kemungkinan apabila beliau bawa asistennya, silahkan. Tapi sampai sekarang Bojan Hodak masih sendiri," ujar Adhi Pratama, Kamis (27/7/2023).