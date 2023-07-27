Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Beri Lampu Hijau untuk Bojan Hodak jika Ingin Bawa Asisten Pelatih

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |20:51 WIB
Persib Bandung Beri Lampu Hijau untuk Bojan Hodak jika Ingin Bawa Asisten Pelatih
Bojan Hodak (kanan) tinggalkan Kuala Lumpur City FC untuk latih Persib Bandung. (Foto: Instagram/bojanhodakluka)
A
A
A

BANDUNG - Persib Bandung sejauh ini hanya mengumumkan merekrut Bojan Hodak sebagai kepala pelatih tanpa ikut membawa asisten pelatihnya. Persib sejatinya tak melarang Bojan jika mau membawa asisten pelatih sendiri, malahan Maung Bandung sudah mengizinkan hal tersebut.

Menurut pemaparan, Head of Communication PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhi Pratama Persib tidak akan masalah jika Bojan membawa asisten pelatih kepercayaannya. Sebab baginya hal tersebut wajar dilakukan pelatih yang baru direkrut.

Asisten pelatih yang dibawa Bojan pun bisa membantu mantan arsitek Kuala Lumpu City FC lebih mudah dalam menerapkan strateginya. Karena itulah, Persib tidak melarang dan justru membolehkan.

Persib sudah mempraktekkannya saat merekrut Luis Milla. Pada saat itu, pelatih asal Spanyol itu turut memboyong Manuel Perez Cascallana dan Carlos Grande Rodriguez hingga Bayu Eka Sari yang akrab disapa Bang Bes.

Bojan Hodak resmi latih Persib Bandung

Hanya saja, Adhi Pratama memastikan Bojan Hodak belum menyampaikan keinginannya untuk membawa asisten pelatih pilihannya. Pelatih asal Kroasia itu diketahui hanya akan datang ke Bandung seorang diri.

"Sampai sekarang ini dia masih sendiri. Tapi dari Persib tidak menutup kemungkinan apabila beliau bawa asistennya, silahkan. Tapi sampai sekarang Bojan Hodak masih sendiri," ujar Adhi Pratama, Kamis (27/7/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/10/49/1642479/rifat-dan-el-mayka-sungkarjadi-yang-tercepat-di-grup-r-kejurnas-sprint-rally-2025-putaran-6-uxv.webp
Rifat dan El Mayka SungkarÂ Jadi yang Tercepat di Grup R Kejurnas Sprint Rally 2025 Putaran 6
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/10/hamka_hamzah.jpg
Mantan Kapten Persija Restui Pelatih Persib Latih Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement