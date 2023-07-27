5 Pemain Klub Malaysia yang Bisa Direkrut Bojan Hodak ke Persib Bandung, Nomor 1 Kapten Kuala Lumpur City FC

TERDAPAT 5 pemain klub Malaysia yang bisa direkrut Bojan Hodak ke Persib Bandung akan dibahas Okezone di artikel ini. Seperti yang diketahui, Persib berhasil mendatangkan mantan pelatih klub Malaysia, Kuala Lumpur City FC, yakni Bojan Hodak.

Bojan ditunjuk untuk menggantikan peran Luis Milla yang memutuskan untuk mundur sebagai pelatih Persib. Bojan pun dikenal sebagai pelatih yang keras hal tersebut dipercaya akan memberikan hal yang berbeda untuk Persib.

Bojan juga dipercaya bisa saja membawa sejumlah pemain dari Malaysia untuk memperkuat Maung Bandung saat jendela transfer dibuka kembali. Lantas jika hal tersebut benar terjadi, maka siapa saja pemain tersebut?

Berikut 5 Pemain Klub Malaysia yang Bisa Direkrut Bojan Hodak ke Persib Bandung:

5. Kipre Tchetche





Kipre Tchetche baru didatangkan Bojan ke Kuala Lumpur City pada Januari 2023 lalu. Hasilnya kini Kipre Tchetche menjadi striker andalan baru Bojan dan tercatat sudah mengoleksi enam gol dan tiga assist di 16 penampilannya di Liga Super Malaysia 2023.

Penyerang asal Pantai Gading tersebut bisa menjadi opsi bagi Bojan jika membutuhkan striker. Hanya saja, Kipre Tchetche kini sudah berusia 35 tahun.

4. Zhafri Yahya





Zhafri Yahya merupakan gelandang tengah asal Malaysia yang menjadi andalan Bojan selama menangani Kuala Lumpur City. Sejauh ini kerjasama mereka sudah membuat Yahya bermain di 50 pertandingan bersama Bojan.

Di Liga Super Malaysia 2023, Zhafri Yahya baru memainkan 13 laga dengan menciptakan satu gol dan dua assist.