Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

5 Pemain Klub Malaysia yang Bisa Direkrut Bojan Hodak ke Persib Bandung, Nomor 1 Kapten Kuala Lumpur City FC

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |20:31 WIB
5 Pemain Klub Malaysia yang Bisa Direkrut Bojan Hodak ke Persib Bandung, Nomor 1 Kapten Kuala Lumpur City FC
5 Pemain Klub Malaysia yang Bisa Direkrut Bojan Hodak ke Persib Bandung. (Foto: Instagram/bojanhodakluka)
A
A
A

TERDAPAT 5 pemain klub Malaysia yang bisa direkrut Bojan Hodak ke Persib Bandung akan dibahas Okezone di artikel ini. Seperti yang diketahui, Persib berhasil mendatangkan mantan pelatih klub Malaysia, Kuala Lumpur City FC, yakni Bojan Hodak.

Bojan ditunjuk untuk menggantikan peran Luis Milla yang memutuskan untuk mundur sebagai pelatih Persib. Bojan pun dikenal sebagai pelatih yang keras hal tersebut dipercaya akan memberikan hal yang berbeda untuk Persib.

Bojan juga dipercaya bisa saja membawa sejumlah pemain dari Malaysia untuk memperkuat Maung Bandung saat jendela transfer dibuka kembali. Lantas jika hal tersebut benar terjadi, maka siapa saja pemain tersebut?

Berikut 5 Pemain Klub Malaysia yang Bisa Direkrut Bojan Hodak ke Persib Bandung:

5. Kipre Tchetche

Kipre Tchetche

Kipre Tchetche baru didatangkan Bojan ke Kuala Lumpur City pada Januari 2023 lalu. Hasilnya kini Kipre Tchetche menjadi striker andalan baru Bojan dan tercatat sudah mengoleksi enam gol dan tiga assist di 16 penampilannya di Liga Super Malaysia 2023.

Penyerang asal Pantai Gading tersebut bisa menjadi opsi bagi Bojan jika membutuhkan striker. Hanya saja, Kipre Tchetche kini sudah berusia 35 tahun.

4. Zhafri Yahya

Zhafri Yahya

Zhafri Yahya merupakan gelandang tengah asal Malaysia yang menjadi andalan Bojan selama menangani Kuala Lumpur City. Sejauh ini kerjasama mereka sudah membuat Yahya bermain di 50 pertandingan bersama Bojan.

Di Liga Super Malaysia 2023, Zhafri Yahya baru memainkan 13 laga dengan menciptakan satu gol dan dua assist.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/49/3181786/timnas_indonesia-8Gli_large.jpg
3 Pemain Timnas Indonesia yang Dikaitkan Gabung Persib Bandung pada 2026, Nomor 1 Striker Andalan Garuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/49/3180900/pesepakbola_top_dunia_kompak_hina_indonesia_dfb-KQ5N_large.jpg
5 Pesepakbola Top Dunia yang Hina Indonesia, Nomor 1 Sebut Indonesia Negara Miskin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179934/timnas_jerman_u_17-PGXW_large.jpg
5 Negara Calon Kuat Juara Piala Dunia U-17 2025, Nomor 1 Segrup dengan Timnas Indonesia U-17
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/51/3179576/timnas_indonesia_u_17-7fzB_large.jpg
4 Pemain Abroad Timnas Indonesia U-17 yang Resmi Dipanggil ke Piala Dunia U-17 2025, Nomor 1 Kiper FC Utrecht
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/10/11/1642443/sassuolo-bantai-atalanta-aksi-gila-jay-idzes-jadi-sorotan-hkn.webp
Sassuolo Bantai Atalanta, Aksi Gila Jay Idzes Jadi Sorotan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/15/timnas_indonesia_u_17.jpg
Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Honduras di Piala Dunia U-17 2025 Malam Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement