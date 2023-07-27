Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Persik Kediri vs Persib Bandung: Pangeran Biru Masih Tanpa Bojan Hodak dan Levy Madinda

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |17:23 WIB
Jelang Persik Kediri vs Persib Bandung: Pangeran Biru Masih Tanpa Bojan Hodak dan Levy Madinda
Persib Bandung masih tanpa Bojan Hodak saat melawan Persik Kediri. (Foto: Instagram/bojanhodakluka)
A
A
A

BANDUNG - Jelang menghadapi Persik Kediri di pekan kelima Liga 1 2023-2024, Persib Bandung dipastikan tanpa pelatih anyar mereka, Bojan Hodak dan pemain asing Levy Madinda. Bojan dan Madinda diprediksi baru bisa bergabung dengan Persib saat tim berjuluk Pangeran Biru itu bertanding melawan Bali United.

Seperti yang diketahui, terdekat Persib akan melawan Persik di Stadion Brawijaya, Kediri pada Jumat 28 Juli 2023. Persib yang belum pernah menang di empat laga sebelumnya mengincar poin penuh di markas Persik tersebut.

Sayangnya, Persib tak bisa mengeluarkan kekuatan terbaiknya. Sebab Bojan Hodak yang merupakan pelatih baru Persib serta Madinda dipastikan belum bisa bergabung dengan Maung Bandung.

Menurut pemaparan, Head of Communication PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhi Pratama baik Hodak dan Madinda masih melengkapi dokumen terlebih dahulu sebelum benar-benar bisa bergabung dengan Persib.

Bojan Hodak resmi latih Persib Bandung

"Diproyeksikan Madinda dan debut bersama Bojan Hodak saat melawan Bali United, 3 Agustus 2023," kata Adhi Pratama, Kamis (27/7/2023).

Nantinya sebelum menghadapi Bali United, Bojan dan Madinda rencananya akan tiba di Bandung pada Senin 31 Juli 2023. Baik Bojan Hodak maupun Levy Clement Madinda akan sama-sama bergabung dengan Persib untuk melakukan persiapan.

