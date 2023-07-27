Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bojan Hodak Resmi Latih Persib Bandung, Tangis Para Pemain Kuala Lumpur City FC Pecah dan Tak Mau Latihan

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |15:27 WIB
Bojan Hodak Resmi Latih Persib Bandung, Tangis Para Pemain Kuala Lumpur City FC Pecah dan Tak Mau Latihan
Kepergian Bojan Hodak ke Persib Bandung ditangisi para pemain Kuala Lumpur City FC. (Foto: Instagram/@bojanhodakluka)
A
A
A

BOJAN Hodak resmi latih Persib Bandung, tangis para pemain Kuala Lumpur City FC pecah dan tak mau melanjutkan latihan. Hal itu disampaikan langsung Bojan Hodak yang menangani Kuala Lumpur City FC selama tiga musim (2020-2023).

“Mereka (pemain) mengira keputusan saya pindah ke klub lain (Persib Bandung) adalah prank. Namun, ketika mereka menyadari bahwa itu fakta, ada di antara mereka yang menangis dan tak mau meneruskan latihan,” kata Bojan Hodak mengutip dari hmetro.com.my.

Bojan Hodak

“Saya tidak boleh menyebut siapa pemain yang menangis. Namun, semuanya terkejut dengan keputusan saya tak lagi menangani Kuala Lumpur City FC,” lanjut pelatih berusia 52 tahun tersebut.

Tak heran para pemain Kuala Lumpur City FC menangis dan kaget ketika ditinggalkan Bojan Hodak. Sebab, Bojan Hodak meninggalkan kesan yang positif selama menangani Kuala Lumpur City FC.

Ia pernah membawa Kuala Lumpur City FC juara Piala FA Malaysia 2021 setelah menang atas Johor Darul Takzim. Setahun berselang, pelatih 52 tahun itu mengantarkan Kuala Lumpur City FC lolos ke final AFC Cup 2022 atau Liga Eropa-nya Asia.

Meski akhirnya kalah 0-3 dari Al Seeb, apresiasi tetap layak diberikan kepada Kuala Lumpur City FC dan Bojan Hodak. Terbaru atau pada Sabtu 22 Juli 2023 malam WIB, Bojan Hodak mengantarkan Kuala Lumpur City FC tampil di final Piala FA Malaysia 2023 untuk bersua Johor Darul Takzim.

Halaman:
1 2
      
