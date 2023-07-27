Pelatih Baru Persib Bandung Bojak Hodak Sebut kepindahannya ke Maung Bandung Dikira Prank

PELATIH baru Persib Bandung, Bojan Hodak, sebut kepindahannya ke Maung Bandung –julukan Persib Bandung– sempat dikira prank oleh para pemain Kuala Lumpur City FC. Para pemain Kuala Lumpur City FC tidak menyangka jika sang pelatih akan pergi meninggalkan mereka.

Seperti diketahui, sebelum resmi menjadi pelatih anyar Persib Bandung, Bojan Hodak, tiga musim (2020-2023) menukangi Kuala Lumpur City FC. Bersama klub ibu kota Malaysia itu, Bojan Hodak berhasil mempersembahkan trofi Piala Malaysia 2021 dan finis runner-up di AFC Cup 2022.

Terlepas dari itu, hal unik terjadi sebelum Bojan Hodak meninggalkan Malaysia untuk menuju Bandung. Dalam sebuah kesempatan, Bojan Hodak mengungkapkan momen-momen terindahnya bersama Kuala Lumpur City.

Bojan Hodak sangat menyukai momen saat dirinya bersama sang tim melawan klub asal Uzbekistan, PFC Sogdiana. Namun, yang paling Bojan Hodak sukai ketika dirinya membawa The City Boys - julukan Kuala Lumpur City FC- mengalahkan Johor Darul Takzim di final Piala Malaysia 2021.

"Hal yang saya ingat adalah saat melawan klub dari Uzbekistan, PFC Sogdiana di final antarzona AFC Cyo 2022 untuk bisa bermain di babak final Piala AFC 2022," kata Bojan Hodak mengutip dari hmetro.com.my, Kamis (27/7/2023).

"Namun, momen yang bisa dikatakan paling indah adalah saat mengalahkan JDT (Johor Darul Takzim) di final Piala Malaysia 2021. Saat itu, banyak orang menilai KL City tak akan mampu meraih kemenangan di pertandingan itu" sambung pelatih 52 tahun tersebut.

BACA JUGA: Ini Kontroversi Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak yang Pernah Sebut Gaji Pemain Indonesia Lebih Kecil Dibanding Malaysia

Selain itu, Bojan Hodak mengungkapkan saat dirinya mengumumkan kepindahannya dari Kuala Lumpur City FC ke Persib Bandung, banyak pemain yang menganggap itu adalah prank. Namun, saat mengetahui kebenarannya, para pemain mendadak menangis.