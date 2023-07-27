Advertisement
BOLA LIGA INDONESIA

BRI Liga 1 2023-2024 Kembali Disiarkan di MNC Vision dan K-Vision dengan Kualitas HD

Reinaldy Darius , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |13:00 WIB
BRI Liga 1 2023-2024 Kembali Disiarkan di MNC Vision dan K-Vision dengan Kualitas HD
Liga 1 kembali disiarkan di MNC Vision dan K-Vision (Foto: MNC Media)
A
A
A

PERUSAHAAN TV satelit berbayar terkemuka Indonesia, K-Vision dan MNC Vision, dengan bangga mengumumkan kembalinya BRI Liga 1 yang bisa disiarkan kembali lewat platform mereka mulai 7 Juli 2023.

Ini menjadi momen menarik bagi para penggemar sepakbola setia Taah Air. K-Vision dan MNC Vision dengan bangga mengumumkan untuk menjadi mitra penyiaran resmi liga terbaik di Indonesia.

Persija Jakarta

Melalui kemitraan ini, K-Vision berkomitmen untuk menghadirkan momen-momen luar biasa dari BRI Liga 1 langsung ke layar televisi para penonton di seluruh Indonesia. CEO K-Vision dan MNC Vision, Hari Susanto, juga mengemukakan bahwa, “BRI Liga 1 ditayangkan oleh K-Vision dan MNC Vision, khususnya di channel Sportstars 3 HD dan Sportstars 4 HD. Ini adalah sebuah kebanggaan bagi kami untuk mendapatkan lisensi resmi hak siar Liga 1.”

BRI Liga 1 adalah kompetisi sepakbola paling bergengsi di Indonesia, tempatnya klub-klub terbaik dari seluruh negeri bersaing untuk memperebutkan gelar juara. Akan ada 18 tim yang ditandingkan, seperti Persija Jakarta, Persib Bandung, Persebaya Surabaya, dan termasuk pendatang baru di dunia sepakbola Indonesia, RANS Nusantara FC, dan lainnya.

Adapun sederet nama pemain populer dan diperkirakan akan menjadi pemain andalan dalam laga ini, di antaranya adalah David da Silva, Striker Persib; Stefano Lilipaly, pemain Borneo FC; dan Marc Klok, pemain Persib Bandung.

K-Vision dan MNC Vision mengundang semua pecinta sepak bola dan penonton setia untuk menyaksikan kembalinya BRI Liga 1 dengan bergabung dalam mendapatkan pengalaman menonton yang mendebarkan ini. Bersiaplah untuk menyaksikan pertandingan-pertandingan seru, gol-gol spektakuler, dan momen-momen yang akan diingat dalam sejarah sepak bola Indonesia, semua dalam kualitas High Definition!

Adapun keunggulan K-Vision dan MNC Vision dibanding TV berbayar lainnya yaitu, dapat dipasang di mana saja dan menjangkau seluruh pelosok di Indonesia. Selama ada langit, maka pemasangan K-Vision dan MNC Vision tidak bergantung kepada jangkauan jaringan atau pun sinyal. Sehingga pelanggan akan mendapatkan sensasi menonton yang berkualitas dan lebih memuaskan. Ditambah lagi dengan berlangganan K-Vision dan MNC Vision, pelanggan bisa menyaksikan tontonan channel-channel favoritnya di manapun lewat gawai yang dimiliki pelanggan, melalui aplikasi Vision+, termasuk juga tayangan Liga 1 dapat disaksikan secara daring melalui aplikasi Vision+.

