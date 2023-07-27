Oliver Bias Dipastikan Absen di Laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya, Thomas Doll Jelaskan Alasannya

OLIVER Bias dipastikan absen di laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya. Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, mengatakan bahwa pemain asing anyarnya masih belum fit untuk diturunkan.

Bias menjadi pemain rekrutan terakhir didatangkan Persija Jakarta pada jendela transfer lalu. Pemain berdarah Filipina itu didatangkan dengan status pinjaman dari FK Pribram.

Sejak bergabung dengan Persija, Bias masih belum bisa melakoni debutnya. Dia absen ketika Macan Kemayoran – julukan Persija – menghadapi Persita pada tanggal 22 Juli 2023 lalu.

Kini, Thomas Doll memastikan bahwa Bias juga tak tersedia ketika Persija menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Minggu (30/7/2023). Eks pelatih Borussia Dortmund tersebut menuturkan bahwa Bias masih memerlukkan adaptasi.

“Minggu lalu setelah datang, dia (Bias) tidak latihan banyak. Dia masih butuh sesi latihan lagi dan hari ini baru latihan kedua bersama kami,” kata Thomas Doll kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Nirwana Park, Rabu (26/7/2023).

“Kita harus berhati-hati, kami harus kasih dia waktu. Jadi Oliver Bias mungkin belum akan main lawan Persebaya,” ungkapnya.