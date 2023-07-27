Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Laga Chelsea vs Newcastle United di Uji Coba: Nicolas Jackson Cetak Gol, The Blues Tertahan 1-1

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |09:48 WIB
Hasil Laga Chelsea vs Newcastle United di Uji Coba: Nicolas Jackson Cetak Gol, The Blues Tertahan 1-1
Chelsea ditahan Newcastle United dalam laga uji coba (Foto: Twitter/chelseafc)
A
A
A

HASIL laga Chelsea vs Newcastle United di uji coba akan dibahas di sini. Pertandingan yang berlangsung di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Kamis (27/7/2023) pagi WIB berakhir imbang 1-1.

Nicolas Jackson sempat membuat The Blues – julukan Chelsea – unggul pada menit ke-12. Namun, The Magpies – julukan Newcastle – menyeimbangkan skor melalui Miguel Almiron pada menit ke-45 lewat empat menit.

Chelsea

Jalannya Pertandingan

Newcastle berusaha menekan sejak awal permainan. Lini pertahanan Chelsea pun dengan sigap menanganinya dan mampu menemukan celah untuk mengalirkan bola.

Chelsea justru mampu mencetak gol lebih dulu melalui Nicolas Jackson pada menit ke-12. Dia memaksimalkan bola dari Ian Maatsen untuk membuka skor.

Keunggulan satu gol membuat Chelsea berbalik menekan Newcastle. Namun, pertahanan The Magpies mampu menangani serangan-serangan The Blues.

Di masa tambahan babak pertama, Newcastle sukses menyeimbangkan skor. Miguel Almiron mencantumkan namanya di papan skor menjelang berakhirnya babak pertama.

Di awal babak kedua, Newcastle mampu lebih memegang jalannya pertandingan dan beberapa kali mengancam lini pertahanan The Blues. Namun, Chelsea pun tak hanya berdiam diri dan sesekali melancarkan serangan yang cukup membahayakan gawang Martin Dubravka.

Halaman:
1 2
      
