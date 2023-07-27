Link Live Streaming Chelsea vs Newcastle United di Laga Uji Coba 2023: The Blues Mampu Lanjutkan Tren Positif?

LINK live streaming Chelsea vs Newcastle United di laga uji coba 2023 akan dibahas di sini. Pertandingan akan dimainkan di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Amerika Serikat, Kamis (27/7/2023) pagi ini mulai pukul 07.15 WIB.

The Blues – julukan Chelsea – telah memiliki modal bagus selama pramusim ini. Dari dua pertandingan yang dilakoni, tim asuhan Mauricio Pochettino itu sukses memenangkan kedua laga tersebut.

Pertama, mereka membantai Wrexham dengan skor telak 5-0 pada 20 Juli 2023 lalu. Tiga hari berselang, Chelsea menumpaskan perlawanan Brighton & Hove Albion dalam duel sengit yang berakhir dengan skor 4-3.

Laga kontra Brighton bertajuk Premier League Summer Series, sama seperti pertandingan kontra Newcastle kali ini. Namun, tentu Chelsea harus memperkirakan laga yang berbeda karena The Magpies – julukan Newcastle – bukan lawan yang sembarangan.

Tim asuhan Eddie Howe tersebut melalui musim lalu dengan gemilang usai finis keempat di klasemen akhir Liga Inggris 2022-2023. Mereka pun beraktivitas dengan sangat baik di bursa transfer musim panas, dengan menggaet pemain bintang sekelas Sandro Tonali dari AC Milan.

Newcastle telah melaui tiga pertandingan uji coba pada pramusim kali ini. Mereka memenangkan dua di antaranya selagi imbang sekali.