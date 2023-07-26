Begini Nasib Messi dari Asia, Egy Maulana Vikri dan Chanathip Songkrasin yang Kini Pulang Kampung Usai Abroad

BEGINI nasib Messi dari Asia, Egy Maulana Vikri dan Chanathip Songkrasin, yang kini pulang kampung usai abroad menarik untuk dikulik. Keduanya diketahui sempat mengukir karier sepakbola di luar negeri.

Ya, Egy Maulana Vikri dan Chanathip Songkrasin mendapat julukan Messi dari Asia. Julukan itu diberikan karena kedua playmaker tersebut memiliki postur mungil seperti Messi dan skill bermain sepakbola yang patut diperhitungkan.

Tetapi kini, Egy Maulana Vikri dan Chanathip Songkrasin, menyudahi karier sepakbolanya di Eropa. Lantas, bagaimana nasib Messi dari Asia, Egy Maulana Vikri dan Chanathip Songkrasin, yang kini pulang kampung usai abroad?

Pada usia yang masih sangat muda, Egy Maulana Vikri berhasil menarik perhatian klub sepakbola Polandia, Lechia Gdanks, pada musim 2018. Pemain asal Medan itu pun hijrah ke sana, tetapi hanya bertahan selama tiga musim karena sangat sulit mendapat kesempatan bermain di klub utama.

Egy Maulana Vikri juga sempat memperkuat FK Senica (2021-2022) dan Zlate Moravce (2022-2023) sebelum akhirnya pulang kampung. Tinggalkan Eropa, kini Egy Maulana Vikri tampil bersama klub Indonesia yang mentas di Liga 1, Dewa United.

Tak jauh berbeda dengan Egy, Chanathip Songkrasin, pemain bintang dari Thailand juga menjalani petualangan sepakbola di luar Asia. Ia meraih kesuksesan dengan bergabung bersama klub J1 League Jepang, Consadole Sapporo, pada musim 2017 sebagai pemain pinjaman.