HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tanding Futsal Persahabatan dengan MNC Football, Pemuda Perindo Bersinergi Ciptakan Kader Sehat dan Berenergi

Novie Fauziah , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |22:29 WIB
Tanding Futsal Persahabatan dengan MNC Football, Pemuda Perindo Bersinergi Ciptakan Kader Sehat dan Berenergi
Pemuda Perindo dan MNC Football main futsal bersama. (Foto: Novie Fauziah/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA Pemuda Perindo menggelar pertandingan futsal persahabatan dengan MNC Football. Dalam rangka mempererat silaturahmi di bidang olahraga, Pemuda Perindo siap saling bersinergi untuk menciptakan kader-kader yang sehat dan berenergi dalam melayani rakyat nantinya.

Koordinator MNC Football, Yudhistira Ikhsan Pramana, mengatakan olahraga bersama antara MNC Football dan Pemuda Perindo selama ini rutin dilakukan.

Pemuda Perindo dan MNC Football

"Jadi, kemarin kita adakan Pemuda Perindo untuk melakukan tanding persahabatan, karena kita tahu kesibukan mereka. Ada yang menjadi caleg, kegiatan-kegiatan Perindo. Jadi, kami kolaborasi mengajak mereka," ujar Yudhistira saat ditemui di lapangan futsal Melly's, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (26/7/2023).

Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum, Hary Tanoesoedibjo, dan mendukung Bacapres Pemilu 2024, Ganjar Pranowo itu, juga mendukung generasi muda dengan Pemuda Perindo untuk tetap bugar dan menjalin persahabatan melalui olahraga.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
