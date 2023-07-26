Pemuda Perindo dan MNC Football Pererat Silaturahmi Lewat Main Futsal Bersama

JAKARTA – Pemuda Perindo dan MNC Football Main mengadakan main futsal bersama. Lewat acara ini, mereka ingin mempererat silaturahmi.

Wakil Ketua Umum (Waketum), Ferry Kurnia Rizkiyansyah, mengatakan ada beberapa hal yang menjadi poin penting dalam kegiatan ini. MNC Football dan Pemuda Partai Perindo ingin memasyarakatkan olahraga.

"Pertama, pesannya adalah bagaimana kita memasyarakatkan olahraga itu yang terpenting," ujarnya saat ditemui di lapangan futsal Melly's, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (26/7/2023).

Kedua, pihaknya ingin mempererat silaturahmi karena sangat penting untuk dilakukan secara rutin. Salah satu caranya adalah menggelar olahraga bersama, seperti futsal dengan para Pemuda Perindo.

"Bagaimana kami Pemuda Perindo terus mengupayakan dengan teman-teman kami, terutama dari MNC, karena mereka sudah intens melakukan kegiatan seperti football," jelas Ferry.