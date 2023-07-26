Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Sofyan Amrabat Makin Dekat Gabung Manchester United, sang Agen Buka Suara

Andika Rachmansyah-Rabu, 26 Juli 2023 |22:00 WIB
Sofyan Amrabat Makin Dekat Gabung Manchester United, sang Agen Buka Suara
Sofyan Ambarat kala berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

FLORENCE – Gelandang Fiorentina, Sofyan Amrabat, tengah ramai diisukan bakal gabung Manchester United. Mendapati rumor ini, sang agen, Mahmoud El Boustati, pun angkat bicara.

Mahmoud El Boustati mengungkapkan bahwa saat ini situasi Amrabat masih belum jelas. Dia pun memperingatkan Man United bahwa mereka bukan satu-satunya tim yang menaruh minat untuk pemainnya.

Sofyan Ambarat

Mahmoud mengatakan bahwa saat ini cukup banyak klub yang berminat untuk mendatangkan Amrabat. Namun, yang menjadi fokus utamanya saat ini adalah memilih klub yang tepat untuk pemainya itu.

“Cukup banyak klub yang tertarik dengan Sofyan. Tapi sekarang masalahnya adalah membuat pilihan yang tepat. Dia masih pemain Fiorentina dan dia melapor ke Fiorentina pada Senin,” kata Mahmoud, dilansir dari Football Italia, Rabu (26/7/2023).

Mahmoud menjelaskan bahwa dirinya tidak menutup peluang bahwa Amrabat akan pergi meninggalkan Fiorentina pada bursa transfer musim panas ini. Dia juga membeberkan bahwa saat ini setidaknya ada tiga klub yang mengincar Amrabat. Kendati begitu pihaknya masih menunggu tawaran yang menarik

“Kami akan berasumsi seperti itu (keluar di bursa transfer musim panas ini),” ungkapnya.

“Jika sesuatu yang menarik muncul, Sofyan terbuka untuk langkah selanjutnya, dan itu juga berlaku untuk Fiorentina. Ada dua, tiga klub yang terbuka untuknya,” imbuh Mahmoud.

