HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Drawing Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia Menanti Lawan!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |17:35 WIB
A
A
A

JADWAL drawing Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Kamis, 27 Juli 2023 pukul 13.00 WIB, Timnas Indonesia akan mengetahui siapa lawan mereka di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Timnas Indonesia harus tampil dari babak pertama karena hanya menempati peringkat 28 Asia. Sekadar diketahui, tim-tim yang menempati 28-45 Asia harus melewati babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lebih dulu.

Timnas Indonesia

Berhubung berada di posisi teratas, Timnas Indonesia ditempatkan di pot unggulan pada babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bersanding di pot unggulan bersama tim-tim yang menempati peringkat 28-36 Asia, yakni Taiwan, Maladewa, Yaman, Afghanistan, Singapura, Myanmar, Nepal dan Kamboja.

Tim-tim di atas akan menghadapi salah satu dari tim penghuni 37-45 Asia yang diisi Makau, Mongolia, Bhutan, Laos, Bangladesh, Brunei, Timor Leste, Pakistan dan Guam. Setelah drawing dilakukan akan diketahui siapa lawan skuad Garuda –julukan Timnas Indonesia.

Nantinya, Timnas Indonesia akan melakoni laga kandang dan tandang kontra sang lawan pada 12 dan 17 Oktober 2023. Jika unggul agregat, Timnas Indonesia akan lolos ke babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Di babak ini akan diisi tim-tim yang menempati 1-27 Asia, plus sembilan negara yang lolos dari babak pertama. Hal itu berarti, babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diikuti 36 negara.

Halaman:
1 2
      
