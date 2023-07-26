Bung Kusnaeni Sambut Positif Rekomendasi FIFA Minta Rumput JIS Diganti: Momentum Bagus

FEDERASI Sepak Bola Dunia (FIFA) telah mengirim surat kepada PSSI memintan agar rumput Jakarta International Stadium (JIS) diganti. Pengamat sepak bola Tanah Air, Mohamad Kusnaeni pun menyambut positif kabar tersebut.

Ya, PSSI telah menerima catatan yang diberikan oleh FIFA sehubungan dengan renovasi JIS. Dalam surat elektronik (surel) atau email yang terkirim pada 20 Juli lalu, FIFA meminta rumput hybrid yang ada pada JIS diganti. hal tersebut berdasar atas rekomendasi dari Manajer Lapangan Senior FIFA, Alan Ferguson.

Tentu saja PSSI pastinya akan melakukan apa yang telah direkomendasikan oleh FIFA. Mengingat, JIS merupakan salah satu dari delapan venue yang disodorkan untuk menggelar Piala Dunia U-17 2023 yang dijadwalkan berlangsung pada 10 November sampai 2 Desember 2023.

Kusnaeni menyambut baik rekomendasi FIFA yang ingin rumput JIS diganti. Pria yang akrab disapa Bung Kus ini mengatakan bahwa hal tersebut sangat wajar lantaran JIS sangat jarang dipakai sehingga membuat kualitas rumput stadion berkapasitas 82 ribu penonton itu menurun.

“Bagus. Menurut saya tidak masalah diganti karena pada dasarnya ini mau Piala Dunia (U-17) dan JIS itu termasuk stadion yang jarang digunakan,” kata Bung Kus ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Rabu (26/7/2023).

“Stadion yang lama tidak dipakai tentu perawatannya juga secara otomatis tidak maksimal, beda dengan stadion yang rutin dipakai,” lanjutnya.

Bung Kus mengatakan bahwa sejatinya kabar ini harus disambut dengan positif. Menurutnya, ini menjadi momentum yang bagus karena saat ini negara benar-benar hadir serius untuk menyempurnakan sarana dan prasarana stadion yang ada di Indonesia untuk kesuksesan Piala Dunia U-17 2023.