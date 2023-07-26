Mengenal Ellie Carpenter, Pesepakbola Putri yang Saingi Lemparan Jauh Pratama Arhan

MENGENAL Ellie Carpenter, pesepakbola putri yang saingi lemparan jauh Pratama Arhan akan diulas oleh Okezone. Sebagaimana telah diketahui, lemparan ke dalam jarak jauh Pratama Arhan terus menarik perhatian pecinta sepakbola dunia.

Pada ajang Sea Games Kamboja 2023 lalu, dua lemparan jarak jauh Arhan berhasil menjadi gol saat Indonesia berhadapan dengan Vietnam di babak semifinal. Kemudian belum lama ini, Arhan juga menunjukan lemparan jarak jauhnya di Emperor’s Cup Jepang, bersama Tokyo Verdy.

Bahkan salah satu lemparan Arhan pada ajang ini berbuah gol, yakni saat berhadapan dengan Thespakusatsu Gunma.

Efektivitas lemparan ke dalam Arhan untuk membahayakan pertahanan lawan hingga mencetak gol ini perlahan mulai menjadi trend setter di dunia sepakbola. Tidak hanya di sepakbola pria, lemparan jauh Arhan ternyata juga mulai marak di sepakbola wanita.

BACA JUGA:

Dialah Ellie Carpenter, pesepakbola asal Australia yang juga memiliki kemampuan lemparan roket ala Pratama Arhan. Menariknya, selain memiliki lemparan jarak jauh yang serupa, Ellie juga memiliki posisi yang mirip dengan Arhan, yakni pemain bertahan.

Momen saat Ellie Carpenter melakukan lemparan jarak jauh ini sempat tersaji pada pertandingan Grup B Piala Dunia Wanita saat Australia menghadapi Republik Irlandia. Pada pertandingan yang digelar di Stadium Australia, Sydney pada Kamis (20/7/2023) ini, Ellie Carpenter beberapa kali menunjukan skill lemparan jarak jauhnya.