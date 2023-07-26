Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Bayern Munich vs Manchester City di Laga Uji Coba 2023: Erling Haaland Cs Tampil Menggila?

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |15:36 WIB
Link Live Streaming Bayern Munich vs Manchester City di Laga Uji Coba 2023: Erling Haaland Cs Tampil Menggila?
Laga Manchester City vs Bayern Munich. (Foto: Reuters)
A
A
A

LINK live streaming Bayern Munich vs Manchester City di laga uji coba 2023 akan diulas dalam artikel ini. Laga seru itu akan digelar di Japan National Stadium, Tokyo, pada Rabu (26/7/2023) pukul 17.30 WIB.

Ya, Manchester City akan melanjutkan tur pramusimnya jelang musim 2023-2024. Kali ini, mereka akan menantang juara Liga Jerman 2022-2023, yakni Bayern Munich.

Manchester City vs Bayern Munich

Sejatinya, kedua tim ini sudah sering kali bertemu di ajang level Eropa. Teranyar, Man City dan Bayern berhadapan di babak perempatfinal Liga Champions 2022-2023.

Bertemu dua kali, The Citizens -julukan Man City- pun sukses meraih hasil manis. Di laga leg I, Man City menang dengan skor 3-0. Kemudian, pasukan Josep Guardiola menahan imbang Bayern dengan skor 1-1.

Alhasil, agregat skor 4-1 membawa Man City lolos ke babak semifinal, sementara Die Roten -julukan Bayern Munich- harus tersisih. Man City bahkan keluar sebagai juara Liga Champions 2022-2023 di akhir musim lalu.

Dengan kondisi di atas, Bayern tentunya bertekad membalas kekalahan atas Man City di pertemuan sore nanti. Mereka tentu saja tak mau menelan pil pahit lagi di tangan Erling Haaland cs.

Halaman: 1 2
1 2
      
