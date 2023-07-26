Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bawa Inter Miami Menang Telak, Lionel Messi Dipuji Setinggi Langit oleh Tandem Barunya

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |14:13 WIB
Bawa Inter Miami Menang Telak, Lionel Messi Dipuji Setinggi Langit oleh Tandem Barunya
Robert Taylor puji Lionel Messi setinggi langit usai bawa Inter Miami menang dari Atlanta United/Foto: Instagram
A
A
A

MEGABINTANG sepakbola, Lionel Messi sukses membawa Inter Miami menang telak 4-0 atas Atlanta United dalam laga kedua Grup J Piala Liga 2023. Atas penampilan apiknya itu, tandem barunya Robert Taylor memujinya setinggi langit.

Tampil di depan publik sendiri di DRV PNK Stadium, Miami, Amerika Serikat, Rabu (26/7/2023) pagi WIB, La Pulga, julukan Messi, bermain sebagai starter untuk kali pertama bagi Inter Miami setelah debut dari bangku cadangan pada akhir pekan lalu melawan Cruz Azul.

Inter Miami

Dia pun sukses menorehkan dua gol pembuka timnya ke gawang Atlanta United pada menit delapan dan 22.

Kemudian, dua gol lainnya ditorehkan oleh Robert Taylor pada menit 44 dan 53. Jika ditotal, dalam pertandingan ini, kedua pemain tersebut masing-masing menyumbang dua gol serta satu assist.

 BACA JUGA:

Performa gemilang tersebut melanjutkan penampilan apiknya dalam debut melawan Cruz Azul. Seperti diketahui, bintang asal Argentina itu mencetak gol penentu kemenangan timnya di menit terakhir lewat tendangan bebas cantik pada laga tersebut.

Taylor pun mengungkapkan bahwa kehadiran Messi benar-benar meningkatkan kualitas Inter Miami. Menurutnya, pemain berusia 36 tahun itu bisa melakukan apapun di atas lapangan sehingga memudahkan rekan-rekan setimnya.

“Semua orang melihat apa yang dia lakukan. Dia bisa menjaga bola, dia bisa melakukan segalanya dengan bola, dia bisa menjaganya di ruang sempit, dia membuat keputusan yang tepat 100% setiap saat,” kata Taylor dilansir dari laman resmi MLS, Rabu (26/7/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/51/3182319/asnawi_mangkualam_dan_pratama_arhan-blLs_large.jpg
Jadwal Port FC vs Bangkok United di Liga Thailand 2025-2026: Duel Pratama Arhan vs Asnawi Mangkualam Berebut Papan Atas Klasemen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/51/3182242/cristiano_ronaldo_menganggap_pencapaian_lionel_messi_juara_piala_dunia_2022_bersama_timnas_argentina_adalah_hal_biasa-CGvX_large.jpg
Cristiano Ronaldo Remehkan Gelar Piala Dunia 2022 Lionel Messi, Lebih Spesial Euro 2016?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3182111/cristian_gonzales-tqjH_large.jpg
Kisah Spiritual El Loco Cristian Gonzales, Putuskan Mualaf karena Sering Dengar Suara Azan saat Berlatih di PSM Makassar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/51/3181758/mladen_zizovic-dEzS_large.jpg
Kisah Sedih Mladen Zizovic, Pelatih FK Radnicki yang Mendadak Meninggal Dunia di Tengah Pertandingan
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/09/49/1642063/hasil-sprint-motogp-portugal-2025-alex-marquez-menang-usai-bertarung-sengit-lawan-pedro-acosta-cdj.jpg
Hasil Sprint MotoGP Portugal 2025: Alex Marquez Menang usai Bertarung Sengit Lawan Pedro Acosta
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/10/pelatih_liverpool_arne_slot.jpg
Arne Slot Blak-blakan usai Liverpool Dibantai Man City: Mereka Lebih Baik Segalanya!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement