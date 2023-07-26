Bawa Inter Miami Menang Telak, Lionel Messi Dipuji Setinggi Langit oleh Tandem Barunya

MEGABINTANG sepakbola, Lionel Messi sukses membawa Inter Miami menang telak 4-0 atas Atlanta United dalam laga kedua Grup J Piala Liga 2023. Atas penampilan apiknya itu, tandem barunya Robert Taylor memujinya setinggi langit.

Tampil di depan publik sendiri di DRV PNK Stadium, Miami, Amerika Serikat, Rabu (26/7/2023) pagi WIB, La Pulga, julukan Messi, bermain sebagai starter untuk kali pertama bagi Inter Miami setelah debut dari bangku cadangan pada akhir pekan lalu melawan Cruz Azul.

Dia pun sukses menorehkan dua gol pembuka timnya ke gawang Atlanta United pada menit delapan dan 22.

Kemudian, dua gol lainnya ditorehkan oleh Robert Taylor pada menit 44 dan 53. Jika ditotal, dalam pertandingan ini, kedua pemain tersebut masing-masing menyumbang dua gol serta satu assist.

Performa gemilang tersebut melanjutkan penampilan apiknya dalam debut melawan Cruz Azul. Seperti diketahui, bintang asal Argentina itu mencetak gol penentu kemenangan timnya di menit terakhir lewat tendangan bebas cantik pada laga tersebut.

Taylor pun mengungkapkan bahwa kehadiran Messi benar-benar meningkatkan kualitas Inter Miami. Menurutnya, pemain berusia 36 tahun itu bisa melakukan apapun di atas lapangan sehingga memudahkan rekan-rekan setimnya.

“Semua orang melihat apa yang dia lakukan. Dia bisa menjaga bola, dia bisa melakukan segalanya dengan bola, dia bisa menjaganya di ruang sempit, dia membuat keputusan yang tepat 100% setiap saat,” kata Taylor dilansir dari laman resmi MLS, Rabu (26/7/2023).