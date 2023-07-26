Menggila Bareng Inter Miami, Lionel Messi Top Skor Sementara Piala Liga 2023!

MENGGILA bareng Inter Miami, Lionel Messi langsung jadi top skor sementara Piala Liga 2023! La Pulga –julukan Lionel Messi– sudah melakoni dua pertandingan bersama Inter Miami, tepatnya di ajang Piala Liga 2023.

Di ajang Piala Liga 2023, Inter Miami tergabung di grup South 3 bersama klub asal Meksiko, Cruz Azul dan Atlanta United (Amerika Serikat). Hasilnya, Inter Miami menang 2-1 atas Cruz Azul dalam laga pertama yang dilangsungkan pada Sabtu, 22 Juli 2023 pagi WIB.

Dalam laga tersebut, Lionel Messi masuk di menit 54 saat kedudukan sama kuat 1-1. Kehadiran Lionel Messi memberikan hasil yang luar biasa kepada Inter Miami.

Tepat di ujung laga, Lionel Messi membobol gawang Cruz Azul lepas sepakan bebas, sehingga Inter Miami menang 2-1. Selanjutnya di laga kedua yang berlangsung pagi ini, Inter Miami dihadapkan dengan Atlanta United.

Mentas sejak awal laga, Lionel Messi lagi-lagi berperan penting atas kemenangan 4-0 Inter Miami kontra Atlanta United. Dibilang berperan penting karena Lionel Messi mencetak dua dari empat gol yang dilesakkan Inter Miami.

Lionel Messi mencetak gol pada menit kedelapan dan 22. Sementara itu, dua gol Inter Miami lainnya dilesakkan Roberto Taylor pada menit 44 dan 53.