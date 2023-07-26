Ada Pemain Seleksi Timnas Indonesia U-17 Bertinggi Badan 193 Sentimeter, Langsung Diminta Diduetkan dengan Elkan Baggott!

ADA pemain seleksi Timnas Indonesia U-17 bertinggi badan 193 sentimeter. Berbekal postur tubuhnya yang menjulang tinggi di usianya yang masih belasan tahun itu, pemain tersebut langsung diminta diduetkan dengan Elkan Baggott!

Sebagaimana diketahui, PSSI tengah menggelar seleksi pemain di berbagai kota dalam menjaring pemain terbaik untuk memperkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Di antaranya, 300 pemain telah mengikuti seleksi di Stadion Sriwedari, Solo, Jawa Tengah, Minggu (23/7/2023) lalu.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berserta Indra Sjafri hingga Walikota Solo, Gibran Rakabuming, hadir langsung untuk mengecek seleksi pemain Timnas Indonesia U-17. Sejauh ini, seleksi yang digelar di Kota Solo itu berjalan lancar.

Menariknya, seleksi Timnas Indonesia U-17 di Solo itu juga diikuti oleh pemain bertinggi badan 193 sentimeter. Kabarnya, pemain tersebut berasal dari Bandung yang jauh-jauh ke Solo untuk mengikuti seleksi Timnas Indonesia U-17.

BACA JUGA:

Dalam video yang diunggah akun TikTok @gusdarya, mantan Direktur Teknik PSSI, Indra Sjafri, menarik pemain bertinggi badan 193 sentimeter itu ke depan Erick Thohir dan Gibran Rakabuming. Mereka pun seakan terkejut melihat postur tubuh pemain yang konon asal Bandung itu.

"Indra Sjafri tarik salah satu peserta seleksi ke depan Erick Tohir dan Gibran... wow tinggi banget 193 cm," tulis keterangan TikTok @gusdarya, dikutip Rabu (26/7/2023).

"Jauh-jauh dari Bandung ikut seleksi Timnas U-17 di Solo," lanjut keterangan akun TikTok @gusdarya.